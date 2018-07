DIRETTA Tour de France 2018 streaming video e tv | Pichon lancia una nuova fuga!

DIRETTA / Tour de France 2018 streaming video e tv : al GPM passa 1° Offredo! (7^ tappa Fougeres-Chartres) : Diretta Tour de France 2018: info streaming video e tv, percorso e vincitore della 7^ tappa da Fourhgeres a Chartres. Si abbandona la Bretagna per la valle della Loira.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:18:00 GMT)

Tour 2018 - la tappa di oggi Fougeres-Chartres in DIRETTA LIVE : La settima tappa del Tour de France è la classica frazione di trasferimento. L'unica difficoltà sarà rappresentata dal chilometraggio, ben 231 km , la più lunga di questa edizione. Per il resto i ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Fougères-Chartres. Tappa lunga. Occhio ai ventagli : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della settima Tappa del Tour de France 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.30. Buon ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Fougères-Chartres. Tappa lunga. Occhio ai ventagli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima Tappa del Tour de France 2018, 231 km da Fougères a Chartres. La frazione odierna è la più lunga di questa edizione e potrebbe regalare anche dei colpi di scena. Infatti il percorso e prevaletemene pianeggiante, ma la vera insidia sarà rappresentata dal vento. Negli ultimi 40 km ci potrebbero essere delle forti raffiche laterali e in caso di ventagli il gruppo si potrebbe sprezzare, come ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Daniel Martin doma il Mur de Bretagne - bravo Nibali! Affondano Bardet e Dumoulin! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della sesta tappa del Tour de France 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 12.30. Buon ...

