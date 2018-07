: Il Ministro della Mala Vita dice che i 67 migranti a bordo della Diciotti non sbarcheranno a Trapani se non avrà ga… - robertosaviano : Il Ministro della Mala Vita dice che i 67 migranti a bordo della Diciotti non sbarcheranno a Trapani se non avrà ga… - MSF_ITALIA : Siamo profondamente preoccupati per il ritardo protratto nello sbarco di 67 persone presenti sulla Nave della Guard… - UNHCRItalia : Trapani: necessario autorizzare urgentemente lo sbarco delle 67 persone in mare da 4 giorni e garantire assistenza… -

Hanno passato la prima notte sulla terraferma i 67 migranti a bordo della navedella Guardia Costiera, sbarcati intorno a mezzanotte dopo una giornata di attesa in rada. I primi a scendere, accompagnati da uomini della Digos,sono stati due giovani indagati per violenza privata in concorso per aver minacciato l'equipaggio della Vos Thalassa che li aveva tratti in salvo e li avrebbe riportati in Libia. Poi sono sbarcate tre donne e i bambini. La procura diprosegue le.(Di venerdì 13 luglio 2018)