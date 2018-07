Diciotti | Salvini | andrò in fondo Di Maio | rispettare decisione Colle

Migranti - Salvini : 'Su Diciotti andrò fino in fondo' : Sulla Diciotti "andrò fino in fondo, fino a quando qualcuno non verrà assicurato alla giustizia". Lo ha detto Matteo Salvini, sottolineando che come "ministro dell'Interno farò di tutto per difendere ...

Salvini : su Diciotti andrò fino in fondo : 9.51 Sulla vicenda della nave Diciotti "andrò fino in fondo,fino a quando qualcuno non verrà assicurato alla giustizia. se ci sono state violenze,qualcuno deve pagare". Lo ha detto il ministro dell' Interno Salvini, che aggiunge: "Farò di tutto per difendere la sicurezza degli italiani. Quello che sto facendo è bloccare partenze, sbarchi e morti". Il Presidente "non si è mai intromesso in quello che ho fatto come ministro. Se comunque vuole ...

Migranti - tensione Salvini-Colle : Mattarella sblocca sbarco Diciotti : «Va bene presidente. Risolveremo il problema, la situazione è monitorata e sotto controllo». Alle otto di sera, appena rientrato nella Capitale a conclusione del vertice Nato di...

Diciotti - Di Maio sta con Mattarella : 'Bene l'intervento. Salvini esagera? Non me ne frega niente' : L'intervento di Sergio Mattarella per sbloccare il caso della Diciotti terremota il governo. Non solo lo 'stupore' espresso da Matteo Salvini . Già, perché il mattino dopo arrivano anche le ...

Nave Diciotti - interviene il Colle : odissea finitaSbarcati i 67 migranti | Disappunto di Salvini : Soon sbarcati, nel porto di Trapani, tutti i i migranti della Nave Diciotti della Guardia costiera. Sono 67 le persone soccorse quattro giorni fa dalla Vos Thalassa. Due uomini sono accusati di impossessamento di Nave, minacce e violenza. Fonti Viminale: "stupore" per la telefonata di Mattarella a Conte sulla vicenda