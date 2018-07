DICIOTTI | MIGRANTI SBARCATI A TRAPANI Ultime notizie | Mattarella scavalca Salvini? Di

Migranti - Salvini : 'Su DICIOTTI andrò fino in fondo' : Sulla Diciotti "andrò fino in fondo, fino a quando qualcuno non verrà assicurato alla giustizia". Lo ha detto Matteo Salvini, sottolineando che come "ministro dell'Interno farò di tutto per difendere ...

I migranti della DICIOTTI sono a Trapani. Mattarella sblocca la situazione : Dopo cinque giorni a bordo della nave Diciotti e oltre otto ore di attesa al porto di Trapani i 67 migranti bloccati dal ministro dell'Interno Matteo Salvini sono stati autorizzati ieri sera a lasciare l'imbarcazione per essere portati nelle strutture di accoglienza siciliane. A sbloccare la situazi

Mattarella obbliga Conte a far sbarcare i migranti della DICIOTTI. Di Maio : rispetto per il Colle : C’è voluto l’intervento del Presidente della Repubblica per sbloccare lo stallo che fino a ieri sera si era creato al porto di Trapani. Mattarella ha chiamato il premier Giuseppe Conte per chiedere notizia su quello il governo stesse facendo per i 67 migranti che da lunedì notte erano a bordo della nave Diciotti e che solo dopo le 15 ha potuto orme...

Migranti - Salvini : «Sulla DICIOTTI lavorerò finché qualcuno non venga assicurato alla giustizia» : «Andrò fino in fondo finché qualcuno non venga assicurato alla giustizia». Lo dice Matteo Salvini, intervenendo a Rtl 102,5, sulla vicenda della nave Diciotti e dei Migranti...

Migranti - Salvini : 'Sulla DICIOTTI lavorerò finché qualcuno non venga assicurato alla giustizia' : 'Andrò fino in fondo finché qualcuno non venga assicurato alla giustizia'. Lo dice Matteo Salvini, intervenendo a Rtl 102,5, sulla vicenda della nave Diciotti e dei Migranti sbarcati stanotte a ...

Migranti - tensione Salvini-Colle : Mattarella sblocca sbarco DICIOTTI : «Va bene presidente. Risolveremo il problema, la situazione è monitorata e sotto controllo». Alle otto di sera, appena rientrato nella Capitale a conclusione del vertice Nato di...

DICIOTTI - a terra tutti i migranti. Il primo tramonto di Joseph : Chiusa l'odissea dei 67 salvati dalla Vos Thalassa e trasbordati sull'incrociatore della Guardia costiera. Ora sono nell'hotspot di Milo, dove saranno nuovamente interrogati

DICIOTTI - migranti sbarcati a Trapani - la sblocca Mattarella?/ Ultime notizie - Salvini smentisce : “E' falso" : Nave Diciotti con a bordo 67 migranti attracca nel porto di Trapani: Mattarella chiama Conte che garantisce permesso di sbarco, irritazione del Viminale(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 09:00:00 GMT)

Mattarella chiama conte e sblocca l'impasse : i migranti della DICIOTTI sbarcano a Trapani : Nella tarda serata di ieri i 67 migranti sono sbarcati dall'unità della Guardia costiera. 'Stupore' di Salvini, che aveva chiesto l'arresto per gli autori del presunto ammutinamento a bordo della '...

Nave DICIOTTI - dopo intervento del Colle sbarcati i 67 migranti. Scortati dalla polizia i due indagati per violenza privata : I 67 migranti che erano stati soccorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa e poi trasbordati sulla Nave della guardia costiera sono scesi giovedì sera dalla Nave Diciotti della Guardia costiera italiana. Determinante l’intervento del Colle, con Sergio Mattarella che ha chiamato il premier Giuseppe Conte poco prima dell’annuncio dello sbarco. Il Viminale guidato da Matteo Salvini ha però espresso “stupore” per i solleciti arrivati ...

Trapani - sbarcati i 67 migranti dalla nave DICIOTTI dopo il pressing del Colle : Trapani, sbarcati i 67 migranti dalla nave Diciotti dopo il pressing del Colle Trapani, sbarcati i 67 migranti dalla nave Diciotti dopo il pressing del Colle Continua a leggere L'articolo Trapani, sbarcati i 67 migranti dalla nave Diciotti dopo il pressing del Colle proviene da NewsGo.

DICIOTTI - la sblocca Mattarella : 67 migranti sbarcati a Trapani/ Ultime notizie - Salvini stupito e rammaricato : Nave Diciotti con a bordo 67 migranti attracca nel porto di Trapani: Mattarella chiama Conte che garantisce permesso di sbarco, irritazione del Viminale(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 08:09:00 GMT)

Trapani - nave DICIOTTI : sbarcati nella notte i 67 migranti dopo il pressing di Mattarella : dopo ore concitate, è finita nella tarda serata di ieri l'odissea dei 67 migranti a bordo della nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani. I primi...

Nave DICIOTTI - interviene il Colle : odissea finitaSbarcati i 67 migranti | Disappunto di Salvini : Soon sbarcati, nel porto di Trapani, tutti i i migranti della Nave Diciotti della Guardia costiera. Sono 67 le persone soccorse quattro giorni fa dalla Vos Thalassa. Due uomini sono accusati di impossessamento di Nave, minacce e violenza. Fonti Viminale: "stupore" per la telefonata di Mattarella a Conte sulla vicenda