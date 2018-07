DICIOTTI | MIGRANTI SBARCATI A TRAPANI Ultime notizie | Leu | “indagare Salvini per

Migranti : nave DICIOTTI - finita attesa - sbarcati : attesa lunga, ma sbarco veloce. Sono scesi in poco più di 40 minuti dalla nave Diciotti i 67 Migranti che erano stati soccorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa e poi trasbordati sulla nave della guardia ...

I migranti della nave DICIOTTI - Conte e lo scontro istituzionale tra Colle e Salvini : È stato l’asse Quirinale-Palazzo Chigi, con una telefonata arrivata direttamente dal presidente della Repubblica al premier Giuseppe Conte a sbloccare lo sbarco dei 67 migranti arrivati a Trapani sulla nave Diciotti della Guardia Costiera, dopo il trasbordo dal rimorchiatore Vos Thalassa che li aveva soccorsi 5 giorni fa...

Nave DICIOTTI : a Trapani lo sbarco dei migranti : 22.00 - Inizierà a breve lo sbarco dei 67 migranti dalla Nave italiana Diciotti, da ore nel porto di Trapani in attesa dell'autorizzazione. Tutto si è smosso in serata, quando il Quirinale si è messo in contatto con la Presidenza del Consiglio. Poco dopo è arrivata la nota ufficiale di Giuseppe Conte:Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della Nave Diciotti. Sono state completate le procedure di identificazione delle ...

Grasso : grazie Mattarella per aver liberato migranti DICIOTTI : Roma – “Voglio ringraziare il presidente Mattarella per aver liberato i 67 ostaggi della Diciotti. Non so come sia andata la telefonata, ma mi piace immaginare sia stata come la racconta Makkox in questa vignetta”. Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, lo scrive su Facebook. L'articolo Grasso: grazie Mattarella per aver liberato migranti Diciotti proviene da RomaDailyNews.

I migranti sbarcati dalla DICIOTTI : "Eravamo terrorizzati - non volevamo fare male a nessuno" : "Non abbiamo aggredito nessuno ci sono stati 5-10 minuti di grande confusione e paura, ma non volevamo fare del male ad alcuno. Eravamo terrorizzati non volevano tornare in Libia. Eravamo pronti a tuffarci in mare e a rischiare la vita piuttosto che ritornare a terra", a riportare le voci dei migranti sbarcati dalla nave Diciotti della Guardia costiera italiana è Sahar Ibrahim, l'operatrice italo-egiziana di Unicef/InterSos a bordo dalla ...

DICIOTTI - a terra tutti i migranti. L equipaggio 'Mimavano il gesto ti taglio la gola' : TRAPANI - I due indagati sono scesi per primi davanti alle telecamere accompagnati dai poliziotti che se li sono portati via sulle volanti. Hanno passato la notte in questura per un nuovo ...

Migranti - Di Maio : “Rispettare la decisione di Mattarella” | Salvini : “Su DICIOTTI andrò fino in fondo” : Migranti, Di Maio: “Rispettare la decisione di Mattarella” | Salvini: “Su Diciotti andrò fino in fondo” “Io credo che se il… L'articolo Migranti, Di Maio: “Rispettare la decisione di Mattarella” | Salvini: “Su Diciotti andrò fino in fondo” proviene da Essere-Informati.it.

Migranti : Di Maio - caso DICIOTTI non è partita calcio : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – La questione della nave dei Migranti Diciotti ‘non è una partita di calcio” nella quale schierarsi. Così il ministro per il Lavoro e lo sviluppo economico a margine dell’Assemblea annuale Coldiretti a palazzo Rospigliosi risponde a chi gli chiede se sul caso dell’imbarcazione sostenga la posizione del vice premier Matteo Salvini per lo stop agli sbarchi o del presidente della ...

Caso DICIOTTI - Mattarella chiama Conte : sbarcati a Trapani i migranti : Dopo uno stallo che per i passeggeri è risultato interminabile, alla fine è arrivato l'intervento delle alte sfere della politica italiana per sbloccare la vicenda: la nave Diciotti con a bordo 67 ...

Finita l'odissea per 67 migranti - sono sbarcati dalla DICIOTTI : Trapani, askanews, - Si è concluso giovedì sera, dopo lunghe ore sotto il sole, lo sbarco dei migranti a bordo della nave Diciotti a Trapani. Dopo una lunga attesa, sono scesi in 40 minuti tutti i 67 ...

DICIOTTI - al via interrogatori migranti : 11.10 Primi interrogatori stamane dei 67 migranti arrivati a Trapani con la nave Diciotti della Guardia costiera, che li aveva trasferiti dal rimorchiatore Vos Thalassa. Saranno sentiti da personale della Questura di Trapani, dello Sco della Polizia di Roma e da militari del Nsi della Guardia costiera. Tra loro anche il sudanese e il ganese indagati per violenza privata continuata ed aggravata in danno del comandante e dell'equipaggio della ...