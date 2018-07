Diciotti | Di Maio | Rispettare Mattarella | Ma Salvini fa il duro | andrò fino

Nave Diciotti - Di Maio difende Mattarella : “Ha risolto la situazione - bisogna rispettarlo” : Luigi Di Maio si schiera con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto sul caso della Nave Diciotti: per il vicepresidente del Consiglio il capo dello Stato "ha sbloccato la situazione, se interviene bisogna rispettare il presidente della Repubblica". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini assicura che Mattarella "non si è mai intromesso in quello che ho fatto".Continua a leggere

Mattarella obbliga Conte a far sbarcare i migranti della Diciotti. Di Maio : rispetto per il Colle : C’è voluto l’intervento del Presidente della Repubblica per sbloccare lo stallo che fino a ieri sera si era creato al porto di Trapani. Mattarella ha chiamato il premier Giuseppe Conte per chiedere notizia su quello il governo stesse facendo per i 67 migranti che da lunedì notte erano a bordo della nave Diciotti e che solo dopo le 15 ha potuto orme...

Nave Diciotti - interviene Mattarella. «Stupore» di Salvini. Di Maio : «Rispettare la decisione del Colle» : Sulla Nave Diciotti della guardia costiera ci sono 67 migranti, trasbordati in mare tre giorni fa dal cargo Vos Thalassa, il cui equipaggio sarebbe stato minacciato quando i 'passeggeri' si sono accorti che si dirigeva verso la Libia e non faceva rotta verso il Nord del Mediterraneo...

