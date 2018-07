Di Maio | una fake news la causale sugli stagionali E rilancia | ora taglieremo i

Per Di Maio è una giornata da ricordare : approvato il taglio dei vitalizi : Una giornata di festeggiamenti per i componenti del Movimento 5 Stelle, con palloncini e bottiglie di spumante in piazza Montecitorio, proprio di fronte al Parlamento. L'abolizione dei vitalizi, finalmente, sembra non essere più solo un sogno: 'Siamo riusciti a cancellare quello che è un privilegio e non un diritto - spiega Francesco Silvestri - ed è giusto festeggiare per un risultato simile'. Questo è solo uno degli obiettivi che il ...

Nave Diciotti - Di Maio : “Con Salvini o Mattarella? Non è una partita di calcio - ma il Presidente ha sbloccato la situazione” : “Con Salvini o Mattarella? Non è una partita di calcio. Il Presidente della Repubblica ha sbloccato una situazione nella quale era giusto chieder garanzie perché si perseguissero quelli che si erano comportati male. Rispetto la decisione del Presidente”. Così Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, a margine dell’Assemblea nazionale di Coldiretti, a Roma, sul caso della Nave Diciotti sbarcata ...

Italia - Salvini è come Ronaldo Ma Di Maio è la vera sorpresa Siamo una squadra 'fortissimi' : Ma sì che Siamo straordinari, dai. Alla fine lo Siamo sempre stati. A volte ci perdiamo un po', rincorriamo chissà quali ideali, ma gira che ti rigira, Siamo sempre una squadra "fortissimi". Guardate il colpo di reni che Siamo riusciti a far dare al paese alle ultime elezioni: Pd annientato, M5S in testa e Salvini in ascesa. Il "secondo" Matteo, quello buono stavolta, il Ronaldo tricolore, pronto ad entrare ...

Giuseppe Conte - una furia con Di Maio per le foto di Casalino su 'Chi' : Secondo Dagospia, il premier Giuseppe Conte si sarebbe formalmente lamentato col suo vice Luigi Di Maio per le foto apparse sul settimanale 'Chi' , quelle che ritraggono il suo portavoce Rocco ...

Con il bando di gara per il 5G l'Italia è all'inizio di una nuova era - dice Di Maio : 'Oggi , mercoledì 11 giugno, è stato approvato il bando di gara e il relativo disciplinare, i cui testi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale saranno disponibili sul sito Internet del ...

Di Maio spegne Savona : 'Non esiste che usciamo dall'euro'. E lui : 'Cigno nero? Una fake news : 'L'ipotesi di un piano B per uscire dall'euro non la possiamo nemmeno immaginare' ha detto il vicepremier cinquestelle commentando le parole del ministro degli affari europei. Il ministro agli Affari ...