"Se il Presidente è intervenuto, bisogna rispettare le sue decisioni". Lo ha detto il vicepremier Di, a proposito della vicenda dei migranti sbarcati dalla nave, a Trapani, dopo il colloquio di Mattarella con il premier Conte. Se Salvini "abbia esagerato non me ne frega niente, la cosa importante è che con l'intervento del Presidente si sia sbloccata la situazione",aggiunge."Penso che la competenza sia della magistratura. Aggredire gli equipaggi non è accettabile".(Di venerdì 13 luglio 2018)