Di Maio | «Non ratificheremo il Ceta» Boccia | «Grave errore»

Voucher - Centinaio (Lega) : “Il M5s ci ha seguiti? Vittoria di tutti. Di Maio Non era d’accordo? Temeva sfruttatori” : “È una mia proposta condivisa con il M5s”. Il ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, parla a margine dell’Assemblea annuale di Coldiretti a Roma. “Abbiamo chiesto di reinserire i Voucher in agricoltura e nel turismo perché ce lo chiede il settore. Di Maio Temeva che noi chiedessimo di reintrodurli com’erano in passato, quando davano modo di essere usati nel peggiore dei modi. La nostra proposta è ...

Trattato Ue-Canada - Di Maio : ‘Maggioranza non lo voterà. Via funzionari italiani che lo difendono all’estero’ : Non solo il governo Conte dirà no al Ceta, il discusso Trattato commerciale tra Ue e Canada, ma è pronto a “rimuovere” i funzionari che rappresentano l’Italia all’estero se “continueranno a difenderlo”. Parola del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che nel suo intervento all’assemblea di Coldiretti è tornato ad attaccare il Ceta dopo che già il premier e il ministro ...

Pensioni a quote - Di Maio rende ufficiale il piano del Governo : misure - ma non per tutti : Se fino all'altro ieri, cioè al 10 luglio, la riforma Pensioni di cui tanto si parlava, con le misure di quota 100 e quota 41, era solo frutto di ipotesi, indiscrezioni e voci, da ieri tutto sembra cambiato. L’intervento di Luigi Di Maio in Senato, durante l’illustrazione del piano programmatico dei suoi dicasteri, adesso che è Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ha reso ufficiali le misure in cantiere dell’Esecutivo Conte. Non che ...

Governo - Di Maio : 'Se Salvini ha esagerato non me ne frega niente' : Nel Governo emergono le prime tensioni tra i due artefici dell'esecutivo giallo-verde, Di Maio e Salvini. Finora i rapporti tra i due, oltre ad essere sempre stati cordiali, sono risultati agli occhi dei loro elettori anche in sintonia sui punti programmatici. Nella giornata di ieri, per la prima volta, si è assistito a una piccola divergenza sul tema migranti in occasione dell'approdo della Nave Diciotti. La vicenda dei migranti della Vos ...

Decreto dignità - Di Maio : “Ok ai voucher - purché non ci sia sfruttamento. Come evitarlo? Scriveremo norma molto bene” : “Se qualcuno vuole introdurli per sfruttare, alzeremo un muro di cemento armato”. Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e allo Sviluppo Economico, a margine dell’Assemblea di Coldiretti a Roma, in merito alla reintroduzione dei voucher nel Decreto dignità. “Per evitare abusi dobbiamo scrivere bene la norma. La Scriveremo con le categorie, in modo che possano essere funzionali”. L'articolo Decreto dignità, ...

Di Maio : "Io ho mollato sulle causali? Lavoratori stagionali non le hanno mai avute" : "Adesso sta girando questa fake news per cui io avrei mollato sulle causali per i contratti stagionali ma gli stagionali non hanno mai avuto le causali, hanno una loro disciplina". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, a margine dell'assemblea di Coldiretti."Noi abbiamo reintrodotto con il Decreto Dignità le causali per i contratti a termine generici, quelli lì che si occupano in generale del ...

Nave Diciotti - Di Maio : “Con Salvini o Mattarella? Non è una partita di calcio - ma il Presidente ha sbloccato la situazione” : “Con Salvini o Mattarella? Non è una partita di calcio. Il Presidente della Repubblica ha sbloccato una situazione nella quale era giusto chieder garanzie perché si perseguissero quelli che si erano comportati male. Rispetto la decisione del Presidente”. Così Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, a margine dell’Assemblea nazionale di Coldiretti, a Roma, sul caso della Nave Diciotti sbarcata ...

Migranti : Di Maio - caso Diciotti non è partita calcio : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – La questione della nave dei Migranti Diciotti ‘non è una partita di calcio” nella quale schierarsi. Così il ministro per il Lavoro e lo sviluppo economico a margine dell’Assemblea annuale Coldiretti a palazzo Rospigliosi risponde a chi gli chiede se sul caso dell’imbarcazione sostenga la posizione del vice premier Matteo Salvini per lo stop agli sbarchi o del presidente della ...

Diciotti - Di Maio sta con Mattarella : 'Bene l'intervento. Salvini esagera? Non me ne frega niente' : L'intervento di Sergio Mattarella per sbloccare il caso della Diciotti terremota il governo. Non solo lo 'stupore' espresso da Matteo Salvini . Già, perché il mattino dopo arrivano anche le ...

I 5 stelle brindano - Di Maio lancia la sfida : 'Non abbiamo paura dei ricorsi sui vitalizi' : Oggi, con questa giornata, abbiamo dimostrato che una politica diversa si può fare in italia dove la politica ha mangiato a scapito della povera gente per troppo tempo'. E chiude ringranziando il ...