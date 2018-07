Di Maio | No ad accordi col Canada Rimuovere chi li difende

ilgiornale

(Di venerdì 13 luglio 2018) "Questa maggioranza lo respingerà". Sembrano lasciare poco margine di trattativa le dichiarazioni che il ministro del Lavoro, Luigi Di, ha fatto oggi all'assemblea di Coldiretti, dove ha detto tutta la sua contrarietà al Comprehensive Economic and Trade Agreement (Ceta), che regola le relazioni commerciali tra Ue e.Un'intesa che a Coldiretti non è mai piaciuta e che invece Confalgricoltura ha sempre giudicato preferibile a nessun accordo e comunque un'opportunità "importante" per il settore agroalimentare tricolore."Il Ceta dovrà arrivare in aula per la ratifica", ha detto oggi Di, ricordando l'iter che deve per forza percorrere e chiarendo che non intende lasciarlo passare. "Se anche uno solo dei funzionari italiani all"estero continuerà are trattati come il Ceta sarà rimosso", ha poi minacciato."In un momento in cui in Europa e in Italia sembra che ...