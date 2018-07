: Ops. Di Maio dà il preavviso di licenziamento a Tria? Per il vice premier chi difende l’accordo Ceta verrà rimosso… - ilfoglio_it : Ops. Di Maio dà il preavviso di licenziamento a Tria? Per il vice premier chi difende l’accordo Ceta verrà rimosso… - SkyTG24 : Di Maio boccia Ceta: se funzionari lo difenderanno saranno rimossi - ivanscalfarotto : #Ceta, SCALFAROTTO (Pd): Di Maio è il ministro del Suicidio Economico Roma, 13 lug. (LaPresse) - 'Le... -

Il vicepremier e ministro del Lavoro e del Mise,Di,assicura che quando il Trattato di libero scambio tra Canada e Europa()arriverà in"per la ratifica, la maggioranza lo respingerà". Parlando all'Assemblea Coldiretti,fortemente critica sul,Diha aggiunto che "se anche uno solo dei funzionari che rappresentano l'Italia all' estero continuerà a difendere trattati scellerati come ilrimosso". Per Boccia,presidente di Confindustria, sarebbe"un grave errore"non ratificarlo(Di venerdì 13 luglio 2018)