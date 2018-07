Di Maio dice no al trattato di libero scambio tra Europa e Canada

: Intervistato da Il Fatto quotidiano, il vicepremier Luigi Diha così sintetizzato le regole in base alle quali il governo italiano deciderà la sorte deiche fanno rotta sull’Italia: “Se la Guardia costiera libica vuole intervenire nelle acque della sua Sar, bisogna lasciarla fare. Se invece ci chiede una mano, la aiutiamo con le nostro motovedette, ma favorendo comunque l’imbarco sulle navi libiche”. Il significato autentico ...

: Secondo Dinuove occasioni e nuove opportunità di sviluppo sembrano profilarsi nel prossimo futuro con l’introduzione della5G in Italia. Diannuncia l’approvazione del testo deldie del disciplinare relativamentenuova rete 5G in Italia La notizia circa il prossimo standard in Italia nelle telecomunicazioni mobile viene data dallo stesso ministro dello sviluppo economico Luigi Di. Il leader del M5S ...