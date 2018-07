: Oggi su #Democratica: l’Europa nel mirino di Trump; 49 milioni, Salvini mente sapendo di mentire; @MorMattia sulla… - pdnetwork : Oggi su #Democratica: l’Europa nel mirino di Trump; 49 milioni, Salvini mente sapendo di mentire; @MorMattia sulla… - CarloCalenda : L’arroganza mi pare tutta di Di Maio. Per essere molto chiari la sua dichiarazione sul fatto che vigente il decreto… - fattoquotidiano : Decreto Dignità, Di Maio: “Modifiche? Migliorare significa solo aggiunte. Il M5s non arretrerà sulle norme” -

"Non metteremo lasulma faremo in modo di difendere quello che abbiamo fatto. Lo ha detto il ministro del Lavoro Luigi Diad Agorà sottolineando che farà in modo che il provvedimento non sia annacquato Il dibattito nel Pd su come votare? "Se una forza d'opposizione è in dubbio,significa che questoqualcosa fa" Sulle causali per i contratti stagionali:"Non ho mollato, gli stagionali non le hanno mai avute". Poi: "Prima della pausa estiva spero nel provvedimento sulle pensioni d'oro oltre 4 mila euro"(Di venerdì 13 luglio 2018)