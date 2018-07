Di Maio contro il Ceta | ' Chi lo difende sarà rimosso' Ma Tria frena

Di Maio contro il Ceta : 'Chi lo difende sarà rimosso'. Confindustria : 'Grave errore' : Di Maio si schiera contro il trattato di libero scambio Europa-Canada, Ceta , e minaccia la sospensione dei funzionari che lo difendono. ' Se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'...

L'Avvenire contro Di Maio - più che pensare ai vitalizi all'Italia serve un forte impulso economico : Città del Vaticano - Il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni non è tanto quello della retroattività dei vitalizi, piuttosto quello di 'fare buon uso delle risorse pubbliche'. DalL'Avvenire ...

Migranti - Di Maio : l'immigrazione in Italia è fuori controllo : Roma, 13 lug., askanews, - 'Il tema vero è che l'immigrazione è un fenomeno fuori controllo sul territorio nazionale' e sul fronte delle partenze dall'Africa 'la prima che deve intervenire sempre, e ...

Alitalia - Di Maio : “Azione di responsabilità contro manager che hanno causato il disastro”. Su Ilva : “Documenti all’Anac” : “Punire i responsabili della attuale situazione Alitalia significa promuovere l’azione di responsabilità su quei manager che in questi anni hanno utilizzato Alitalia come un bancomat. Una volta capito questo abbiamo capito anche come si è sprecato e come si può risanare l’azienda”. Così Luigi Di Maio al termine della sua audizione davanti alle commissioni Industria e Lavoro del Senato. “L’obiettivo – ha ribadito – non è ...

Di Maio a La7 - gogna social contro Alessandra Sardoni : "Sei patetica e faziosa" : Raffica di insulti contro la giornalista di La7 Alessandra Sardoni. La sua colpa? Essersi presa la licenza di fare qualche domanda al vicepremier Luigi Di Maio, ospite questa mattina di Omnibus su La7. E dire che com’è...

Roma - incontro Raggi – Di Maio. Riparte il tavolo per la Capitale. E diventa una “cabina interministeriale” : Si parte da una base minima di 2 miliardi di euro, ma stando alle istanze capitoline fin qui snocciolate il valore complessivo potrebbe superare i 10 miliardi. Con possibili effetti già nella prossima manovra finanziaria. Il primo incontro istituzionale ufficiale fra Virginia Raggi e Luigi Di Maio si traduce nella riapertura, di fatto, del tavolo per Roma interrotto prima delle elezioni per via delle “incomprensioni” fra la sindaca e l’allora ...

Voucher - è scontro nel governo. Salvini li rivuole - Di Maio si oppone : BOERI Sul tema è intervenuto anche Tito Boeri, presidente dell'Inps, che a Sky Tg24 Economia, riguardo la possibile reintroduzione dei buoni lavoro, ha detto che quello dei Voucher 'può essere uno ...

Reintroduzione Voucher : scontro tra Di Maio e Salvini : Ormai sembra scontato: i Voucher sono pronti a tornare nel sistema di lavoro italiano. Resta però il passaggio del parlamento, che dovrà definirne modi e tempi, nel momento in cui discuterà il Decreto Dignità. Consulta qui lo speciale sul Decreto Dignità In attesa però di sapere il da farsi, nei banchi del governo Lega-5stelle iniziano le prime schermaglie sul tema. Da un lato c’è la Lega, che vorrebbe reintrodurli in alcuni settori, ...

Luigi Di Maio contro Silvio Berlusconi : “Mi critica per i miei lavori umili? Io però capisco cosa stanno passando i giovani” : "Mi meraviglia che Berlusconi non riconosca lavori umili come lavori. Non credo di dovermi scusare per aver fatto lavori umili… Invece proprio quelle esperienze mi possono servire per aiutare tanti giovani che non trovano lavoro o sono disposti ad accettare anche senza essere pagati pur di avere un lavoro”, ha replicato Luigi Di Maio alle critiche di Silvio Berlusconi sul decreto dignità.Continua a leggere

Scontro nel governo sui voucher. Salvini li rivuole - ma Luigi Di Maio si oppone : “M5S contrario allo sfruttamento” : Scontro sui voucher nel governo Conte. La Lega vorrebbe reintrodurli in maniera massiva per i lavoratori del settore agricolo e turistico ma Di Maio non è d'accordo: ": "Il tema dei voucher, se viene introdotto per sfruttare di nuovo la gente, troverà un argine, anzi un muro di cemento armato da parte del Movimento 5 Stelle. Non si deve entrare nel ragionamento 'o ce li fate sfruttare o li licenziamo'. L’impegno che io ho assunto è quello di ...

Dl dignità - Di Maio : “Reintroduzione voucher? Faremo muro contro lo sfruttamento dei giovani” : “Il tema dei voucher se deve essere reintrodotto per sfruttare di nuovo la gente troverà un muro in cemento armato del M5S, se invece vogliamo discutere della ragione per cui erano nati i voucher, per specifici lavori, che non sono a rischio sfruttamento e che richiedono un tipo di pagamento quotidiano e specifico non abbiamo mai detto d’esser contrari, anzi è nel contratto di governo, ma non permetteremo nessuna forma giuridica ...