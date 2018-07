Deezer Premium Gratis Bloccato Su Android E iPhone : Se usavi Deezer craccato (Premium Gratis) su Android e iPhone, da oggi non funziona più. Deezer per Android e iPhone blocca le versioni craccate: ecco cosa succede Deezer Premium Gratis Craccato smette di funzionare, Bloccato, non va più Brutte notizie per tutti gli utenti che usavano il programma di streaming musicale Deezer craccato su Android e iPhone. Da […]

Spotify E Deezer Premium GRATIS Su Android E iPhone Con SetBeat : Vuoi smettere di pagare l’abbonamento a Spotify e Deezer? Con SetBeat per Android e iPhone puoi ascoltare musica MP3 in streaming GRATIS, creare playlist e scaricare MP3 sul tuo telefono gratuitamente senza abbonamento! SetBeat: avere Spotify Premium e Deezer Premium GRATIS su Android Oggi ti segnalo un fantastico programma per il tuo smartphone Android e […]