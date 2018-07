Decreto lavoro in vigore dalla mezzanotte |  le novità su contratti a termine e

Decreto lavoro in vigore sabato : ?le novità su contratti a termine e delocalizzazioni : Firmato ieri dal capo dello Stato il Decreto lavoro è stato pubblicato stasera in Gazzetta Ufficiale (dl 12 luglio 2018, n°87). Dopo un lungo lavoro di limatura il Decreto ha trovato le coperture necessarie...

Decreto Dignità - Rete Imprese : 'E' sbagliato - toglie lavoro invece di crearlo' : "Ora " conclude Vaccarino " confidiamo che il parlamento raccolga le tante proposte che stanno arrivando dal mondo delle Imprese e voglia realizzarle".

Pd e Forza Italia contro Luigi Di Maio : “80.000 posti di lavoro in meno - il Decreto dignità porta disoccupazione” : Forza Italia e Partito Democratico si oppongono all'approvazione del decreto dignità, in particolare alle norme che andranno a regolare i rapporti a termine: "Ottantamila posti di lavoro in meno in 10 anni. Sono quelli che prevede in relazione del decreto dignità. Ma non doveva essere la Waterloo del precariato? Il problema del lavoro non si risolve distruggendolo", commenta il segretario dem Maurizio Martina su Twitter.Continua a leggere

Dal Decreto lavoro ai vitalizi - tutte le anomalie di inizio legislatura : Il 2 luglio scorso il Consiglio dei ministri ha adottato un decreto legge contenente misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Siamo un popolo di dannunziani, per i...

Lavoro : Mattarella ha firmato Decreto Dignità : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, a quanto si apprende, il testo del decreto Dignità. L'articolo Lavoro: Mattarella ha firmato decreto Dignità sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Decreto lavoro - Di Maio apre : ok ai voucher in agricoltura e turismo : Lo ha detto il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, davanti alle commissioni Industria e lavoro del Senato, dopo aver presentato le linee guida dei suoi dicasteri. «L’unica cosa che chiedo alle forze di maggioranza - ha aggiunto Di Maio - è quella di evitare abusi in futuro»...

Decreto Dignità - il divieto di fare pubblicità alla cocaina danneggia il mercato e fa perdere posti di lavoro : Il settore droghe è importante per l’economia italiana e sicuramente vale più di un punto del Pil. L’impossibilità di pubblicizzare sulle televisioni, sui giornali e sul web questi prodotti, definiti voluttuari, impedisce una corretta espansione del mercato in quanto inibisce la diffusione della droga tra i giovani, le casalinghe e i lavoratori. Giovannetto Pera e Paolettino Buco, rispettivamente presidente dell’Unione del Commercio Ludico e ...

Lavoro : Decreto dignità in aula Camera dal 24 luglio : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il 24 luglio inizierà la discussione generale in aula alla Camera del decreto dignità. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il 25 e il 26 luglio proseguirà l’esame con le votazioni sul provvedimento. L'articolo Lavoro: decreto dignità in aula Camera dal 24 luglio sembra essere il primo su Meteo Web.

Il lavoro non si crea per Decreto………….l'opinione di Rita Faletti : La riforma liberista di Schroeder del 2013 ha rimesso in piedi l'economia tedesca e ridato ossigeno ai conti pubblici, abbassando la spesa e rilanciando la crescita attraverso la flessibilità del ...

Decreto lavoro - incentivi per le stabilizzazioni. Taglio del cuneo fiscale in manovra : Una riduzione strutturale del cuneo fiscale è l’altra faccia dell’intervento sul mercato del Lavoro a cui pensa il governo Conte. L’operazione, risorse permettendo, dovrebbe concretizzarsi, in autunno, con la legge di Bilancio, ma non è escluso che qualche primo intervento possa essere introdotto già in sede di conversione parlamentare del Decreto estivo, che lunedì, salvo ulteriori rinvii, è atteso in Gazzetta ufficiale, dopo essere stato ...

Luigi Di Maio sbeffeggiato da Silvio Berlusconi : 'Vuole regolare per Decreto una cosa che non ha mai conosciuto : il lavoro' : ... il mondo del lavoro . Non avendo idee originali, rispolvera ricette vecchie che sono fallite in tutto il mondo: sembra incredibile, ma il ministro del Lavoro ripropone nel 2018 soluzioni vetero-...

Toti : «Decreto dignità inutile e dannoso - la Liguria farà da sé le norme sul lavoro» : Il governatore fa il punto dei primi tre anni di attività della giunta. «L’occupazione torna a crescere ma non basta» Le scelte: «Tra Macron e Orban preferisco il secondo». «Tajani? Un amico ma il suo modello di Europa non piace»

Toti : «Decreto dignità inutile e dannoso - la Liguria farà da sé le norme sul lavoro» : Il governatore fa il punto dei primi tre anni di attività della giunta. «L’occupazione torna a crescere ma non basta» Le scelte: «Tra Macron e Orban preferisco il secondo». «Tajani? Un amico ma il suo modello di Europa non piace»

Perché avvocati - giudici e consulenti del lavoro gongolano con il Decreto Dignità : Ma da noi il pragmatismo ha poco corso: siamo dunque condannati a veder variare il contenuto della norma a ogni stormir di fronda politica, con l'effetto di una volatilità della regolamentazione del ...