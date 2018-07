DECRETO DIGNITÀ Di Maio sbaglia bersaglio e aumenta la precarietà

Mattarella ha firmato DECRETO Dignità : 3.29 Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge Dignità. Il testo è ora pronto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo dovrà essere convertito in legge dalle Camere entro 60 giorni.

DECRETO DIGNITÀ - via libera al testo : c’è la firma di Mattarella. Per gli stagionali non serve più la causale : Il governo smina una delle trappole per le imprese insite nelle bozze iniziali del Decreto estivo, relative al lavoro stagionale. Il testo, bollinato dalla Ragioneria dello Stato è stato firmato in serata dal Quirinale ed è pronto la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, viene inserito un comma che precisa come “i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza” delle causali...

Nel DECRETO DIGNITÀ salta la causale per i contratti stagionali. Dopo i voucher - altra vittoria per la Lega : Ancora aperture sui voucher e una correzione sui contratti a termine per gli stagionali. Queste le ultime novità sul decreto cosiddetto dignità, che ieri sera ha avuto il placet della Ragioneria dello Stato (a una decina di giorni dal varo in consiglio dei ministri), oggi è passato alla firma del Capo dello Stato e stasera dovrebbe finalmente essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Un iter travagliato, tanto che il ministro ...

DECRETO DIGNITÀ - il testo definitivo. Precari - causale e gioco d'azzardo : cosa cambia : Per il rinnovo degli stagionali non servirà la causale, la tassa sui giochi d'azzardo aumenterà dal primo settembre

DECRETO DIGNITÀ - sale prelievo su slot per coprire stop a pubblicità dei giochi. No alla causale per rinnovare gli stagionali : Niente causale per il rinnovo dei contratti di chi svolge attività stagionali. E un aumento, già a partire da settembre, del prelievo erariale unico su slot machine e videolotteries. Sono le principali novità comparse nell’ultima versione del Decreto dignità, quella definitiva, che ha ottenuto l’attesa bollinatura dalla Ragioneria dello Stato e dopo la firma del presidente della Repubblica verrà pubblicata in Gazzetta ...

DECRETO DIGNITÀ - il governo ci ripensa : niente causale per il rinnovo stagionali : La versione «bollinata» della Ragioneria dello Stato modifica la bozza precedente. Stop al taglio dal Fondo per il pluralismo dell’informazione, Anticipato l’aumento della tassa sui giochi

DECRETO DIGNITÀ - il governo ci ripensa : per gli stagionali non serve la causale : Il governo smina una delle trappole per le imprese insite nelle bozze iniziali del Decreto estivo, relative al lavoro stagionale. Nel testo, bollinato dalla Ragioneria dello Stato, che attende la firma del Quirinale e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, viene inserito un comma che precisa come “i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza” delle causali...