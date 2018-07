Decreto dignità | cosa prevede | tutte le misure

Decreto dignità - arriva la firma del Presidente della Repubblica : più tasse su giochi : STOP ALLO SCOPO DI LUCRO NELLO SPORT DILETTANTISTICO - Il dl cancella la disciplina voluta dall'ex ministro Lotti ed introdotta con l'ultima legge di bilancio che consentiva di esercitare lo sport ...

Sorpresa : con il Decreto dignità 8mila occupati in meno l’anno fino al 2028 : È scritto nero su bianco nella relazione che accompagna il decreto dignità. Preoccupazioni delle imprese su un provvedimento che, pur partendo da un obiettivo condivisibile, la lotta al precariato, interviene sugli strumenti sbagliati...

Di Maio : "dopo i vitalizi ora il taglio dei parlamentari. Sul Decreto dignità no fiducia" : È un Luigi Di Maio soddisfatto quello che il giorno dopo l'ok dell'ufficio di presidenza della Camera al taglio dei vitalizi per gli ex deputati dice:ora mi sembra arrivato anche il momento di tagliare il numero dei parlamentariIl vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro è intervenuto stamattina ad Agorà Estate su Rai 3. Ieri il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro aveva proposto un taglio dei ...

Decreto dignità : rinnovi senza causale per i lavoratori stagionali : Un’altra misura prevista dal testo del Decreto dignità bollinato dalla ragioneria dello Stato è quella che prevede che i contratti per attività stagionali possano essere “rinnovati o prorogati anche in assenza” delle causali. La disposizione, che modifica l’iniziale versione del dl, è contenuta nell’articolo 1 sulla nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. stagionali quindi esclusi dall’obbligo della ...

Decreto dignità - Di Maio : “Ok ai voucher - purché non ci sia sfruttamento. Come evitarlo? Scriveremo norma molto bene” : “Se qualcuno vuole introdurli per sfruttare, alzeremo un muro di cemento armato”. Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e allo Sviluppo Economico, a margine dell’Assemblea di Coldiretti a Roma, in merito alla reintroduzione dei voucher nel Decreto dignità. “Per evitare abusi dobbiamo scrivere bene la norma. La Scriveremo con le categorie, in modo che possano essere funzionali”. L'articolo Decreto dignità, ...

Di Maio : "Decreto dignità - no a fiducia" : 10.41 "Non metteremo la fiducia sul decreto Dignità ma faremo in modo di difendere quello che abbiamo fatto. Lo ha detto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ad Agorà sottolineando che farà in modo che il provvedimento non sia annacquato Il dibattito nel Pd su come votare? "Se una forza d'opposizione è in dubbio,significa che questo decreto qualcosa fa" Sulle causali per i contratti stagionali:"Non ho mollato, gli stagionali non le hanno mai ...

Decreto dignità : attesa oggi la pubblicazione in Gazzetta ufficiale : Dopo il superamento della prova conti, con la bollinatura apposta dalla ragioneria di Stato, si attende in queste ore la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Dignità, che dovrebbe avvenire oggi 13 luglio. Il testo del provvedimento dovrebbe entrare in Gazzetta sotto questo titolo: “misure urgenti per la Dignità dei lavoratori e delle imprese”. Il Decreto Dignità, approvato nel Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018 ...

Decreto dignità - salvi i contratti stagionali : si studia il taglio al cuneo : La novità dell'ultima ora riguarda i lavoratori stagionali. Quelli che, per esempio, in questi giorni sono impegnati nelle località di mare o di montagna. Per rinnovare i loro contratti non sarà ...

Decreto DIGNITÀ/ Di Maio sbaglia bersaglio e aumenta la precarietà : Il DECRETO DIGNITÀ penalizza in maniera piuttosto evidente il lavoro somministrato e non combatte la vera precarietà, che anzi diventa così strutturale. LUIGI DEGAN(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 06:07:00 GMT)LAVORO E POLITICA/ Le sviste di Di Maio tra Ilva e Centri per l'impiego, di G. SabellaREDDITO DI CITTADINANZA/ Ecco il primo step per realizzare la promessa M5s, di G. Palmerini

