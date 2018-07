Davigo e Anm contro Salvini | “non dare ordini ai pm” Ultime notizie | neoconsigliere Csm

Piercamillo Davigo e Anm contro Matteo Salvini : 'Non puoi dare ordini ai magistrati' : Ci ha messo poco a gettare la sua maschera politica, Piercamillo Davigo . Ammesso e assolutamente non concesso che avesse bisogno di farlo. Si parla ancora del caso Diciotti e della richiesta di Matteo Salvini di far arrestare i due presunti ...