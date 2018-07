Davigo bacchetta Salvini | Non può fare il pm

huffingtonpost

(Di venerdì 13 luglio 2018) Due giorni dopo la sua elezione al Csm, il magistrato Piercamillointerviene sulla questione migranti e attaccasulla vicenda della nave Diciotti, a cui il ministro dell'Interno aveva vietato lo sbarco. Lo fa in un'intervista di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano: "La Costituzione della Repubblica riserva le decisioni sulla libertà personale all'Autorità giudiziaria, anche per convalida degli arresti - sostiene il magistrato - Escludo che un ministro possa dare ordini alla magistratura".Sul rilievo fatto anche da Armando Spataro, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, che ha avvertito il governo dell'illiceità dei respingimenti in mare,spiega al direttore del Fatto che si tratta di un "problema complesso che tutti, da ogni fronte, pensano di risolvere con soluzioni semplici".dice che, intanto: "È assurdo ...