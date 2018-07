Dall’ordine della nascita all’età della madre | ecco cosa influisce sulle vaccinazioni

meteoweb.eu

: RT @noahcristopher1: @glmdj @tuttosport Quel Tony Damascelli? Quello che la magistratura definisce 'giornalista colluso con Moggi'? Quello… - Ferdi_Ferrari : RT @noahcristopher1: @glmdj @tuttosport Quel Tony Damascelli? Quello che la magistratura definisce 'giornalista colluso con Moggi'? Quello… - GiusyMaffi : RT @noahcristopher1: @glmdj @tuttosport Quel Tony Damascelli? Quello che la magistratura definisce 'giornalista colluso con Moggi'? Quello… - noahcristopher1 : @glmdj @tuttosport Quel Tony Damascelli? Quello che la magistratura definisce 'giornalista colluso con Moggi'? Quel… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Le probabilità di essere vaccinati aumentano se si nasce per primi, se si vive in una famiglia ricca, se la propriaè istruita o ha partorito dopo i 20 anni: sono alcune delle variabili di disuguaglianza socioeconomica, demografica e geografica, che possono influirenei bambini. Sono comuni ai 10 paesi dove vive oltre il 70% dei bambini che non riceve tutte ledi base. Lo spiega un’indagine dell’Organizzazione mondialesanita’ (Oms). I paesi esaminati sono Afghanistan, Ciad, Congo, Etiopia, India, Indonesia, Kenya, Nigeria, Pakistan e Uganda. Lo studio e’ stato condotto dall’Oms tra il 2012 e 2016. Tutti, pur se in quantita’ diverse, soffrono di disuguaglianze, che tendono ad essere molto piccole in Uganda, e piu’ pronunciate in Nigeria. Quella di tipo economico e’ dilagante: i bambini di ...