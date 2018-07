Dal decreto lavoro ai vitalizi | tutte le anomalie di inizio legislatura

Decreto Dignità : arriva l’ok Dalla Ragioneria dello Stato : Il percorso del Decreto Dignità può proseguire. È arrivata finalmente la bollinatura della Ragioneria dello Stato, che dà l’ok al provvedimento. Si attende tra oggi e domani (12 e 13 luglio) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il passaggio seguente sarà l’arrivo del Decreto sui banchi del Parlamento il 24 luglio, per la discussione e l’approvazione in Aula. Scarica la bozza del Decreto Dignità Articolo Decreto Dignità: ...

Decreto dignità - Pd appoggia M5s/ Fronte del sì : "Stacchiamoli Dalla Lega" : Decreto dignità, Pd appoggia M5s: spunta il Fronte del sì con Orlando e Emiliano, "stacchiamoli dalla Lega". Maurizio Martina neutrale, mentre Matteo Renzi...(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 12:14:00 GMT)

Decreto dignità - inizio discussione a Montecitorio Dal 24 luglio. Pd e Fi : “Talmente urgente che non si trova il testo” : Il Decreto dignità arriverà in Aula a Montecitorio il 24 luglio e le votazioni saranno il 25 e il 26. Mentre si attende la versione definitiva del testo approvato dal cdm il 2 luglio scorso e che, fanno sapere fonti del governo, sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore, la capigruppo della Camera ha già fissato l’inizio della discussione in Parlamento. Dal momento della pubblicazione, l’assemblea avrà 60 giorni di ...

Lavoro : decreto dignità in aula Camera Dal 24 luglio : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il 24 luglio inizierà la discussione generale in aula alla Camera del decreto dignità. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il 25 e il 26 luglio proseguirà l’esame con le votazioni sul provvedimento. L'articolo Lavoro: decreto dignità in aula Camera dal 24 luglio sembra essere il primo su Meteo Web.

La posizione della Lega Nazionale Professionisti Serie B sul divieto alla pubblicità delle scommesse previsto Dal “Decreto Legge Dignità” : La Lega Nazionale Professionisti Serie B si associa alla preoccupazione espressa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in merito al contenuto del “Decreto Legge Dignità” e l’impatto sul calcio italiano delle norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende di scommesse. Nell’evidenziare la palese disparità rispetto alle altre nazioni in Europa e nel resto del mondo, dove tali divieti non esistono, si pone l’attenzione sulle ...

Dal decreto dignità alle nuove deleghe : tra Di Maio e Salvini è braccio di ferro : In barba alle smentite, a quell'annunciare urbi et orbi di andare d'amore e d'accordo, è alta la tensione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Sotto i riflettori c'è il...

Approvato Decreto Dignità Dal CdM : aumento indennità licenziamenti - fisco - gioco d'azzardo : Il Consiglio dei Ministri presieduto da Giuseppe Conte ha Approvato il Decreto Dignita'. Non è ancora pienamente definito il redditometro, nulla invece per quanto riguarda la flat tax e l’abolizione dello spesometro, con unica eccezione sull'inerente invio del terzo trimestre spostato al 28 febbraio 2019. Il Decreto è composto da 4 titoli e 11 articoli. Capitoli interessanti quelli relativi a lavoro, materia fiscale e gioco d'azzardo. Lavoro: ...

Giorgio Mulè attacca Luigi Di Maio : 'Il decreto dignità copiato e dettato Dalla Cgil' : Lo ha smascherato subito: Luigi Di Maio, il decreto dignità, lo ha pure copiato : 'Salutiamo l'ingresso della Cgil nazionale al governo e diciamo addio al buonsenso. Il decreto in-dignità è stato ...

Tore Piana - Energie per l'Italia - : «Il decreto dignità approvato Dal Governo penalizza fortemente la Sardegna». : ... in particolare per la Sardegna, Isola gravata da problemi di trasporti e di lontananza dalla terra ferma, opposti a quelli desiderati.» «Anche in questo caso, il mondo delle Imprese della Sardegna ...

Approvato Decreto Dignità Dal CdM : aumento indennità per licenziamenti - attesa flax tax : Il Consiglio dei Ministri presieduto da Giuseppe Conte ha Approvato il #Decreto Dignità. Non è ancora pienamente definito il redditometro, nulla invece per quanto riguarda la flat tax e l’abolizione dello #spesometro, con unica eccezione sull'inerente invio del terzo trimestre spostato al 28 febbraio 2019. Il Decreto è composto da 4 titoli e 11 articoli....Continua a leggere

Dal decreto sul lavoro di Di Maio alla crisi ai confini con l'Austria. Di cosa parlare a cena : Poche cose, molto confuse, lodi da loro stessi, inteso come 5 stelle (mentre dalla Lega se ne sono sentite poche) e da Maurizio Landini, molte perplessità nel mondo imprenditoriale, critiche pesanti dalle agenzie del lavoro, contestazione aperta da parte delle opposizioni, trattativa da parte delle

Decreto dignità - quanto incassa ogni anno l’Italia Dal gioco d’azzardo : Lo Stato italiano ha un rapporto controverso con il gioco d’azzardo. Da un lato finanzia campagne contro la ludopatia, dall’altro guadagna dalla diffusione di giochi e scommesse. E nessuno Stato europeo incassa quanto l’Italia dal gioco d’azzardo. Si legge nell’ultimo rapporto dell’Ufficio parlamentare di bilancio, organismo indipendente che viglia sui conti pubblici. Nell’ultimo decennio, l’Italia ha il ...