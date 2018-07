Da Villa Adriana a Villa d’Este Tivoli | nuova fabbrica delle arti chiama il mondo per

Villa Adriana calcio (I cat.) : Gelli - si sperava in qualcosa in più : Roma – Il Villa Adriana ha concluso il suo campionato piazzandosi al nono posto (al pari con l’Albula) del girone D della Prima categoria. Una “Promozione mascherata” vista la contemporanea presenza di club di assoluto blasone come Palestrina e Tivoli 1919. Il verdetto definitivo è arrivato domenica scorsa dopo il pareggio sul campo del Torre Angela in una gara dai classici ritmi di fine stagione. L’1-1 finale è stato caratterizzato dal ...

Villa Adriana calcio (I cat.) : Porcari - altra rimonta subita : Roma – Il Villa Adriana coglie un altro pareggio e sta per mandare in archivio una stagione con luci e ombre. Il 2-2 sul campo del Setteville Caserosse è sicuramente un buon risultato, considerato che l’avversario è in piena corsa per la conquista della Coppa Lazio, ma mister Diego Porcari non è totalmente soddisfatto. “In questa stagione abbiamo sicuramente collezionato troppi pareggi e tra l’altro molti di questi subendo le rimonte ...