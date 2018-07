Da Joy di Friends a Papà a tempo pieno | Matt LeBlanc torna su Rai2

tvzap.kataweb

: RT @aneskimokiss: letteralmente una 'gioia' ?? #happiness #tonight #pizza #life #chose #us #photooftheday #photography #vsco #vscocam #food… - TopChefIT : RT @aneskimokiss: letteralmente una 'gioia' ?? #happiness #tonight #pizza #life #chose #us #photooftheday #photography #vsco #vscocam #food… - aneskimokiss : letteralmente una 'gioia' ?? #happiness #tonight #pizza #life #chose #us #photooftheday #photography #vsco #vscocam… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Arriva sudal 6 luglio alle 21.05 in prima visione assoluta, la sitcom(Man with a plan) con protagonista(Joy in)., la tramaveste i panni di un padre di famiglia deciso ad occuparsi dei figli al posto della moglie Andi,ta a lavoro. Presto si renderà conto che fare il genitore e gestire i tre figli – che lui considerava piccoli angeli e per i quali era un idolo perché sempre divertente e accomodante – si rivelerà l’impiego più difficile che abbia mai avuto, tra responsabilità e senso del dovere. Kate, la maggiore, è una tredicenne straordinariamente abile nella manipolazione. Il figlio di mezzo, Teddy, non riesce a tenere le mani fuori dai pantaloni nonostante i continui rimproveri. La piccola Emme, invece, non è per niente entusiasta di cominciare l’asilo. In mezzo a tutto questo ...