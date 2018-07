Croazia | perchè i tifosi indossano cuffie da pallanuoto?

calcioweb.eu

: RT @PizziRenato: Dunque sta venendo fuori che i sovranisti tiferanno Croazia perché sono tutti autoctoni e bianchi, mentre la Francia è l'e… - FabioCMGrosso : RT @PizziRenato: Dunque sta venendo fuori che i sovranisti tiferanno Croazia perché sono tutti autoctoni e bianchi, mentre la Francia è l'e… - AlbertoBisello : RT @Wu_Ming_Foundt: Fascisti che ogni 10 febbraio si stracciano le vesti per le foibe, l'Esodo giuliano-dalmata, la barbarie slava, la croa… - Lisasshi : @sansaqueene La vera domanda è: PERCHÉ CAZZO IL QATAR. E concludo. In tutto questo, sparo anche un: forza Croazia. -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Si avvicina l’ultimo atto dei Mondiali in Russia del 2018, si affrontano Francia e, partita che promette grande spettacolo. Grande attenzione per idellae per leda…. Agli Europei del 2016, il difensore croato Vedran Ćorluka non riuscì a giocare una partita contro la Repubblica Ceca dopo aver riportato una seria ferita alla testa che non smetteva di sanguinare nel match di apertura contro la Turchia. Proprio per questo, come riporta MeteoWeb, nel secondo tempo di quella partita, Ćorluka indossò una cuffia dacon i colori della. Così nacque il movimento dei. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloda? CalcioWeb.