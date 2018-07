Cristiano Ronaldo in gol con la maglia della Juventus | Fifa19 cambia | VIDEO

Cristiano Ronaldo - niente festa allo Stadium : ecco i motivi : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] Nel pomeriggio andrà in scena la consueta conferenza stampa di presentazione presso la Sala ...

Globe Soccer Awards - domenica 15 luglio alle 23 su TV8 Alessandro Del Piero intervista Cristiano Ronaldo : TV8 propone l'intervista che Alessandro Del Piero ha realizzato con Cristiano Ronaldo in occasione della cerimonia dei Globe Soccer Awards

Mondiali 2018 Russia - è più forte Messi o Cristiano Ronaldo? Coppia russa divorzia a causa loro : Una storia che non vede alla fine alcun vincitore, né tra la Coppia che ha interrotto la sua relazione e né tra i due giocatori che hanno visto sfumare il sogno di diventare campioni del Mondo alla ...

Russia 2018 – Coppia russa divorzia a causa di Messi e Cristiano Ronaldo : il retroscena è… mondiale : Una Coppia russa divorzia a causa di alcune divergenze sui loro idoli, Messi e Cristiano Ronaldo: si erano conosciuti ai Mondiali di Corea e Giappone 2002, divorziano per i Mondiali di Russia 2018 Il mondiale dà, il mondiale toglie… anche alle coppie. La storia clamorosa arriva direttamente dalla Russia, anche se a raccontarla è il Daily Mail. I protagonisti sono Arsen e Lyudmila, una Coppia russa che stava insieme da 14 anni, ...

Cristiano Ronaldo - JUVENTUS : NIENTE FESTA ALL'ALLIANZ STADIUM/ Ultime notizie - è a Torino? No è il sosia : CRISTIANO Ronaldo alla JUVENTUS Ultime notizie, dalla presentazione all'esordio in bianconero. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa del secolo

Cristiano Ronaldo mania. La Juve ha già venduto magliette per 54 milioni : In vero affare l’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. 105 milioni spesi dalla Vecchia Signora per acquistarlo dal Real Madrid e

Gianfranco - il personal trainer scambiato per Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo è già a Torino . 'Ma è proprio lui, mi ha pure parlato in spagnolo' - 'Guarda che è portoghese' - 'Ah già, ma a forza di stare a Madrid si sarà abituato a parlare in spagnolo' - '...

Cristiano Ronaldo alla Juventus – Che guaio per Fifa19! : Il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus cosa caro a Fifa19: Ea Sport costretta a correre ai ripari In attesa della finalissima dei Mondiali di Russia 2018, non si fa altro che parlare di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’attaccante portoghese nei prossimi giorni arriverà a Torino, dove effettuerà le visite mediche per poi incontrare la stampa e salutare tutti i tifosi bianconeri. Un colpo di mercato che ha lasciato di stucco ...

Cristiano Ronaldo : la dieta : Non parlerò della dieta di CR7, sicuramente il campione portoghese segue un regime alimentare controllato e finalizzato all’aumento e mantenimento della performance fisica, ma non mi interessa questo. Io parlo della dieta CR7, di Cristiano Ronaldo come esempio di dieta perfetta. Il giocatore più fo

Georgina? C’è prima ‘lei’ nel cuore di Cristiano Ronaldo. Da sempre. Il punto fermo di CR7 è una donna speciale : Cristiano Ronaldo è l’uomo del momento. Da quando è ufficialmente un calciatore della Juventus, ne parlano tutti. Anche i non patiti di sport, perché CR7, oltre che uno sportivo, è anche un personaggio. Oltre al talento indiscusso, i gol da fuoriclasse, i Palloni d’oro, i numerosi brand di cui è testimonial, le linee che portano il suo nome e i 135 milioni di follower su Instagram, in questi anni sono circolati tantissimi pettegolezzi. ...

«Tutto il bene - figlio mio…» - gli auguri di mamma Dolores a Cristiano Ronaldo : «Tutto il bene figlio mio, ti auguro il meglio per la nuova tappa della tua vita». C’è un pallone che accompagna questo messaggio su Instagram. Non poteva essere altrimenti visto che a scriverlo è stata ma mamma di Cristiano Ronaldo. Nella foto il campione portoghese è con Maria Dolores dos Santos Aveiro, la donna da sempre più importante della sua vita. https://www.instagram.com/p/BlI9DEAHwLq/?hl=it&taken-by=Doloresaveiroofficial Brindano ...

Cristiano Ronaldo brinda con la madre alla Juventus - il cincin di Dolores per la nuova tappa di CR7 : Cristiano Ronaldo brinda con la madre nell’ultima foto postata dalla donna sui social netework, Dolores augura il meglio al figlio appena acquistato dalla Juventus Cristiano Ronaldo ha un legame speciale con sua madre. CR7 è apparso in più di un’occasione accanto alla donna che l’ha messo al mondo e che l’ha cresciuto con amore. Dopo il passaggio del portoghese alla Juventus, perciò, anche Dolores Saviero ci ha ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - chissà se rosica anche Marchionne : Nelle fabbriche Fca di Melfi e di Pomigliano, i sindacati Usb e Cobas hanno indetto uno sciopero e una protesta dopo l’acquisto della Juventus di Cristiano Ronaldo. Il messaggio: perché Fca – la famiglia è la stessa di quella della Juventus – spende soldi per un giocatore di calcio invece di smettere di chiedere sacrifici agli operai? Cosa non si fa su CR7 per guadagnarsi un titolo di giornale (e uno pure qui sul web), mi viene ...

Quanto vale la carta igienica che usa Cristiano Ronaldo? : Operai che scioperano e tifosi che festeggiano, ma Quanto inciderà CR7 sull'economia della Vecchia Signora? Più di Quanto crediate