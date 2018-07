Cristiano Ronaldo alla Juventus – Che guaio per Fifa19!

Cristiano Ronaldo : la dieta : Non parlerò della dieta di CR7, sicuramente il campione portoghese segue un regime alimentare controllato e finalizzato all’aumento e mantenimento della performance fisica, ma non mi interessa questo. Io parlo della dieta CR7, di Cristiano Ronaldo come esempio di dieta perfetta. Il giocatore più fo

Georgina? C’è prima ‘lei’ nel cuore di Cristiano Ronaldo. Da sempre. Il punto fermo di CR7 è una donna speciale : Cristiano Ronaldo è l’uomo del momento. Da quando è ufficialmente un calciatore della Juventus, ne parlano tutti. Anche i non patiti di sport, perché CR7, oltre che uno sportivo, è anche un personaggio. Oltre al talento indiscusso, i gol da fuoriclasse, i Palloni d’oro, i numerosi brand di cui è testimonial, le linee che portano il suo nome e i 135 milioni di follower su Instagram, in questi anni sono circolati tantissimi pettegolezzi. ...

«Tutto il bene - figlio mio…» - gli auguri di mamma Dolores a Cristiano Ronaldo : «Tutto il bene figlio mio, ti auguro il meglio per la nuova tappa della tua vita». C’è un pallone che accompagna questo messaggio su Instagram. Non poteva essere altrimenti visto che a scriverlo è stata ma mamma di Cristiano Ronaldo. Nella foto il campione portoghese è con Maria Dolores dos Santos Aveiro, la donna da sempre più importante della sua vita. https://www.instagram.com/p/BlI9DEAHwLq/?hl=it&taken-by=Doloresaveiroofficial Brindano ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - chissà se rosica anche Marchionne : Nelle fabbriche Fca di Melfi e di Pomigliano, i sindacati Usb e Cobas hanno indetto uno sciopero e una protesta dopo l’acquisto della Juventus di Cristiano Ronaldo. Il messaggio: perché Fca – la famiglia è la stessa di quella della Juventus – spende soldi per un giocatore di calcio invece di smettere di chiedere sacrifici agli operai? Cosa non si fa su CR7 per guadagnarsi un titolo di giornale (e uno pure qui sul web), mi viene ...

Quanto vale la carta igienica che usa Cristiano Ronaldo? : Operai che scioperano e tifosi che festeggiano, ma Quanto inciderà CR7 sull'economia della Vecchia Signora? Più di Quanto crediate

Cristiano Ronaldo è il re dei social media (e anche per questo la Juve ha fatto un affare) : (Foto: Alexander Hassenstein/Fifa/Getty Images) anche se schifate il calcio, a meno che non viviate su Marte o sopra una colonna come gli anacoreti, sarete a conoscenza dell’affare dell’estate: la Juventus di Andrea Angelli ha acquistato dal Real Madrid Cristiano Ronaldo. CR7, come lo chiamano i calciofili di tutto il mondo, è arrivato dopo settimane di speculazioni e speranze, twitter esilaranti dall’hashtag #SeArrivaCR7 (cercateli, ce ne ...

Juventus - il dolce peso di gestire Cristiano Ronaldo : cosa può cambiare : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Entusiasmo alle stelle per Cr7: "Che emozione averlo alla Juve" Il brindisi della mamma Niente festa per CR7

La dieta di Cristiano Ronaldo : “Erano 2 mila anni che non si parlava così tanto di un Cristiano di 33 anni”, ironizza qualcuno sui social. Già, perché la notizia dell’ingresso di sua maestà Cristiano Ronaldo nella rosa della Juventus è (e resterà) senza alcun dubbio la news calcistica più clamorosa di un’estate senza Italia ai mondiali. La vita e le abitudini del campione portoghese sono già tornate prepotentemente sotto il microscopio dell’opinione ...

Effetto Cristiano Ronaldo : corsa ai diritti tv : diritti TV PER CR7 - Il gruppo Eleven Sports comunicherà di avere raggiunto un accordocon IMG, il gruppo americano che negozia i diritti esteri nel mondo, per l'acquisto dei diritti tv della A per la ...

Cristiano Ronaldo-Juventus e gli scioperi Fiat : interviene il Ministro Salvini : Matteo Salvini ha parlato del tanto discusso acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo, un acquisto che non c’entra nulla con gli operai Fiat “Sono soldi privati, l’importante è non vadano a discapito di altre aziende di famiglia”. Lo ha detto Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102.5, parlando dell’acquisto milionario del campione portoghese Cristiano Ronaldo da parte della Juventus e delle ...

Gelati - pizze : da Torino a Napoli - è Cristiano Ronaldo mania : Prima era un mix di ansia ed euforia, nell'attesa che arrivasse davvero. Poi si è trasformato in un entusiasmo travolgente, quasi una mania: l'approdo di Cristiano Ronaldo ha scatenato la fantasia dei ...

Juventus : Cristiano Ronaldo porta altri campioni : Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato senza ombra di dubbio l’affare del secolo. In tanti parlano del pesante esborso economico che la Juventus ha effettuato e dovrà effettuare ma in pochi tengono in considerazione l’enorme ritorno commerciale e tecnico che questa operazione comporterà. E’ doveroso fare i complimenti a Marotta e Paratici, esplicitati tra l’altro anche da Massimiliano Allegri, per aver condotto in porto ...