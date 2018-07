Cremona | uomo ucciso in strada a colpi di arma da fuoco

Cremona : agguato a Pandino - uomo ucciso per strada : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Omicidio a Pandino, in provincia di Cremona. In via Fontana, nel pomeriggio, un uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco ed è deceduto sul posto. A intervenire i Carabinieri di Crema che stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’agguato e di identificare l’autore del gesto. Sul luogo anche personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo ...

