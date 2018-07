Cremona : agguato a Pandino - fermato ex compagno fidanzata : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – E’ stato fermato l’uomo che nel pomeriggio di oggi ha sparato tre colpi di pistola contro un uomo uccidendolo, mentre si trovava per strada insieme alla fidanzata. Si tratta dell’ex compagno della donna, che i Carabinieri hanno rintracciato a Settala, nel milanese. L’uomo, che dovrà rispondere di omicidio volontario, sarà portato al carcere di Cremona. A rintracciarlo i Carabinieri di ...

Cremona : agguato a Pandino - uomo ucciso per strada : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Omicidio a Pandino, in provincia di Cremona. In via Fontana, nel pomeriggio, un uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco ed è deceduto sul posto. A intervenire i Carabinieri di Crema che stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’agguato e di identificare l’autore del gesto. Sul luogo anche personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo ...

