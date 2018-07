Così è morta Sara Francesca Russo | la tredicenne aspirata dal bocchettone della piscina a

“Sei morta - noi lo facciamo per te”. Giulia : per gli amici non poteva andarsene Così. Aveva 20 anni : Vent’anni. Giulia Romano Aveva ancora tutta la vita davanti ma a maggio scorso se l’è portata via un brutto male. Forse si era resa conto che stava arrivando quel momento e ha chiesto ai genitori di spargere le sue ceneri nel mare del Salento. Tra i sogni di Giulia, uno comune alla maggior parte dei ragazzi della sua età: laurearsi. Voleva finire il suo percorso di studi, Giulia, per entrare poi nel mondo del lavoro, quello dei grandi. Ma ...

“È morta Così” : chi era Rebecca - vittima del primo giallo dell’estate nello yacht in Liguria : Il 4 luglio mattina Imperia si è svegliata con un giallo. Il corpo di una giovane donna è stato trovato senza vita nella cabina, dove dormiva da sola, dello yacht di lusso ‘La Polonia’, ormeggiato in Calata Anselmi, nel porto del comune ligure. Il cadavere di una donna inglese, secondo ufficiale di coperta sull’imbarcazione di 30 metri, è stato scoperto dai colleghi, poco dopo le 8 di mercoledì, quando non l’hanno ...

“Sei morta in modo ingiusto”. Lisa - vita spezzata Così a 16 anni : nessuno si dà pace : Tragico incidente stradale ieri sera alle 21.30 in viale della Resistenza a Savignano, in provincia di Cesena, a duecento metri a mare dall’ingresso del Seven Sporting Club. La vittima è Lisa Lazzaretti, 16 anni. Proveniente da via Euclide, vicino a via Gaggio dove abitava con i genitori e la sorella più piccola, Lisa Lazzaretti, era insieme alle sue amiche stava attraversando la strada a piedi da ovest verso est, quando è stata travolta ...

“È morta a casa di zia Rita”. Melissa - 18 anni appena - l’hanno ritrovata Così. Una famiglia italiana distrutta : Una tragedia incredibile alla cascina Bosco Grande, Pavia. Melissa, una ragazza di 18 anni si è sentita male nel sonno ed è morta nonostante la rianimazione del personale del 118. Come riporta il quotidiano online Laprovinciapavese, per Melissa Troni, una ex studentessa dell’Ipsia di piazzale Marconi, non c’è stato niente da fare. Adesso la procura della repubblica ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia. E’ stata la zia Rita ...

Rosaria - morta a 22 anni dopo l'intervento per dimagrire. Il dolore dell'amica su Fb : «Eri bella Così...» : Dramma in Campania. Una studentessa di 22 anni, Rosaria Lobascio di Sala Consilina, è morta la scorsa notte dopo aver accusato un malore. Erika muore a 23 anni durante un intervento per...

Nadia Toffa è morta - ma è una fake news/ La Iena ci scherza : “Così mi avete allungato la vita” : "Nadia Toffa è morta". La fake news virale su Facebook e Twitter fa il giro del web e fa infuriare i fan della Iena che preferisce, per il momento, non replicare.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:50:00 GMT)

“Così l’ha ridotta la droga “ - le strazianti foto della studentessa morta a 24 anni : La sorella della 24enne Lucy White ha deciso di pubblicare le strazianti foto della giovane in ospedale per mettere in guardia gli altri sui pericoli delle droghe e nella speranza che altri giovani capiscono il pericolo a cui vanno incontro.Continua a leggere