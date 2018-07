Coppa d' Oro delle Dolomiti 2018 | dal 19 al 22 luglio parte da Cortina la sfida con auto

Mondiali 2018 Russia - Modric incanta e trascina la Croazia : con la Coppa sarebbe da Pallone d'Oro? : Una partita eccezionale. La solita, e quel rigore col brivido da thriller che per poco non usciva. Akinfeev intuisce. Tocca, palo, e palla in rete. Praticamente nell'angolino opposto. Una carambola ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : MARCO SUPPINI ORO nella carabina 50m tre posizioni : La seconda tappa di Coppa del Mondo junior di Tiro a segno si conclude con il fantastico successo di MARCO SUPPINI nella carabina 50m tre posizioni. Una vittoria che arricchisce ulteriormente il medagliere dell’Italia nella spedizione di Suhl (Germania) che, compresi i risultati nel Tiro a volo, guadagna 4 ori, 5 argenti e 8 bronzi conquistando il terzo posto nella graduatoria generale dietro all’incontrastabile India e alla Cina. Il ...

Tiro con l’arco – Coppa del mondo : Mauro Nespoli d’oro a Salt Lake City : Mauro Nespoli d’oro, gli azzurri dell’olimpico quarti, fermati allo spareggio L’aviere olimpionico Mauro Nespoli vince l’oro individuale a Salt Lake City (Usa) nella terza tappa di Coppa del mondo e conquista così anche il pass per le Finali di Samsun (TUR). Quarta la squadra maschile arco olimpico (Nespoli, Morello, Frangilli), sconfitta nel match per il bronzo allo spareggio dalla Malesia. Mauro Nespoli è l’uomo copertina ...

Coppa del mondo mandellese Oro Panizza - bronzo Goretti : I colori della Canottieri Moto Guzzi salgono sul tetto del mondo. Domenica, sul bacino austriaco di Linz per la seconda Coppa del mondo di canottaggio, ha luccicato la medaglia d'oro del mandellese ...

Snowboardcross - gli azzurri di Coppa del Mondo al lavoro sul Passo dello Stelvio da lunedì : Il gruppo dello Snowboardcross di Cdm al Passo dello Stelvio da lunedì 25 a giovedì 28 giugno con Moioli a guidare il team E’ ancora il ghiacciaio del Passo dello Stelvio ad ospitare il nuovo collegiale della squadra di Coppa del Mondo di Snowboardcross. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato da lunedì 25 a giovedì 28 giugno i seguenti atleti: Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommariva, Matteo Menconi, Raffaella Brutto, ...

Sci alpino - la squadra di Coppa Europa femminile pronta ad una settimana di intenso lavoro : Le ragazze della squadra di sci alpino di Coppa Europa al lavoro fra lo Sport Service Mapei, Madonna di Campiglio e il Centro Preparazione Olimpica di Formia settimana di intenso lavoro per il gruppo femminile di Coppa Europa. Il team delle discipline tecniche di sottopone ad alcuni test atletici presso la struttura dello Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Va) nella giornata di venerdì 22 giugno con Luisa Bertani, Lara Della Mea, Anita Gulli, ...

Automobismo : dal 19 al 22 luglio a Cortina torna la Coppa d'Oro delle Dolomiti (2) : (Bl) - Giovedì 19 luglio sono in programma le verifiche tecniche e sportive al’Hotel Savoia di Cortina, venerdì e sabato le due tappe (con partenze e arrivi a Cortina), domenica 22 luglio la premiazione a Piazza Di Bona. Sono ammesse le vetture costruite fino al 1971 compreso. Il percorso di gara av

Automobismo : dal 19 al 22 luglio a Cortina torna la Coppa d'Oro delle Dolomiti : Cortina (Bl), 14 giu. (AdnKronos) - Al suo 71esimo anno d’età, la competizione organizzata da ACI Belluno in collaborazione con l’Automobile Club D’Italia, si svolge nel terzo weekend di luglio come da tradizione del periodo storico (1947/1956) della corsa. Dal 1947, sulle “montagne più belle del mo

Coppa del mondo - 6 chili d'oro massiccio e base in malachite : le fasi della lavorazione nella fabbrica di Milano : Dal 1970, anno in cui vince l'appalto, l'azienda Bertoni si occupa della realizzazione della Coppa del mondo. Nel capannone di Paderno Dugnano, alle porte di Milano, anche quest'anno è stata disegnata e creata la Coppa che premierà la squadra vincitrice dei Mondiali, al via da...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Gabriele Moroni - niente impresa. Due sorprese a Vail - che lotta in classifica : Gabriele Moroni non è riuscito in una nuova impresa nella Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva. Settimana scorsa l’Italia si coccolava il suo eroe, capace di trionfare nel massimo circuito per la prima volta in carriera dopo un lungo inseguimento. A due anni dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, il 30enne piemontese esplodeva conquistando un risultato di lusso nel boulder ma una settimana dopo si è fermato in qualifica a Vail. La nostra ...

Chi ha vinto più Mondiali di calcio? L'Albo d'Oro della Coppa del Mondo : Quali squadre hanno vinto più Mondiali? Chi ha vinto ogni edizione? Ecco L'Albo d'Oro della Coppa del Mondo dal 1930, prima edizione della competizione.

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Sugimoto e Puccio trionfano a Vail - a Moroni non riesce una nuova impresa : A Vail (USA) si è disputata una tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che entrerà nel programma olimpico da Tokyo 2020. Oggi spazio esclusivamente al boulder, la specialità più tecnica. Al maschile ha vinto il giapponese Rei Sugimoto che è tornato a imporsi nel circuito dopo addirittura cinque anni dall’ultima volta. Il 26enne, terzo la scorsa settimana a Hachioji, ha completato la prova con 2T 4z 4 5 ...

Arrampicata Sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Moroni a Vail per una nuova impresa - giapponesi sempre favoriti : La Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata Sportiva sbarca a Vail (USA) dove nel weekend dell’8-9 giugno si disputeranno le gare di boulder per entrambi i sessi. Ultimo appuntamento prima di una piccola pausa di inizio estate, si preannuncia comunque grande spettacolo per la prova più tecnica di questa disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia spera in una nuova impresa di Gabriele Moroni. Il 30enne ...

SuperCoppa d'oro : ok a Juve-Milan in Arabia Saudita : Soddisfazione, dunque, in via Rosellini per un deal in cui è stato cruciale il ruolo di Awe Sport International, la società guidata da Romy Gai che ha ormai consolidati rapporti anche nel mondo arabo:...