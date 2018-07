Conti pubblici | il ministro Tria | “Nessuna manovra correttiva nel 2018 Avanti con

Conti pubblici - Ue chiede a Italia correzione almeno 0 - 3% PIL : Teleborsa, - Dall'Ecofin arriva il via libera alle raccomandazioni specifiche per Paese pubblicate dalla Commissione Ue a maggio. Per l'Italia viene chiesto "uno sforzo strutturale di almeno lo 0,3% ...

Conti pubblici : Unc - nuovo record debito - oltre 91 mila euro a famiglia : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – nuovo record storico del debito pubblico italiano, che, dopo il primato di aprile, sale ancora attestandosi a 2.327,368 miliardi. Lo sottolinea l’Unione nazionale consumatori commentando i dati diffusi oggi da Bankitalia. “In pratica è come se ogni famiglia avesse il conto corrente in rosso per 91 mila e 679 euro. Da non dormirci la notte!”, afferma Massimiliano Dona, presidente ...

Conti pubblici : Bankitalia - a maggio debito amministrazioni pubbliche sale 2.327 - 4 mld : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – A maggio il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 14,6 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.327,4 miliardi. E’ quanto emerge dal Supplemento al bollettino statistico ‘Finanza pubblica, fabbisogno e debito” di Bankitalia. L’incremento è dovuto al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (7,6 miliardi) e all’aumento delle disponibilità ...

Abi - Visco : "Servono riforme ma attenzione ai Conti pubblici" : E' l'elenco fornito dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, all'assemblea dell'Abi. "Puntare sullo stimolo endogeno alla crescita basato sugli investimenti pubblici e privati - ha spiegato - ...

Conti pubblici : Tria - consolidamento per rafforzare fiducia investitori : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “I nostri obiettivi di consolidamento dei Conti pubblici non derivano dagli impegni europei, seppure importanti e per i quali siamo impegnati a rispettare, ma dalla necessità di rafforzare la fiducia degli investitori esteri e nazionali nella stabilità finanziaria del Paese”. Ad affermarlo, nel corso del suo intervento all’Assemblea dell’Abi, è il ministro dell’Economia, Giovanni ...

Visco - monito al governo : "Attenzione ai Conti pubblici nel definire le misure" : Le 'politiche di sostegno alla domanda vanno dosate con cura, ponendo attenzione all' equilibrio dei conti pubblici e alla necessità di tenere sotto controllo la dinamica del rapporto fra debito e ...

Draghi sui Conti pubblici : 'Vediamo i fatti prima di giudicare' - : Il presidente della Bce ha parlato durante un'audizione all'Europarlamento e ha risposto a chi chiedeva un bilancio sulle politiche italiane: "I test saranno i fatti, finora ci sono state le parole e ...

Conti pubblici : fonti Mef - prematuro indicare obiettivo deficit ora : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “E’ assolutamente prematuro indicare ora l’obiettivo programmatico” del rapporto deficit/pil “che verrà inserito nella Nota di Aggiornamento del Def a settembre”. Così fonti del ministero dell’Economia e delle Finanze.L’Italia, riferiscono, “ha avviato un confronto positivo con la Commissione Europea per valutare i possibili spazi di bilancio per il 2019 da ...

Conti pubblici : fonti Mef - prematuro indicare obiettivo deficit ora (2) : (AdnKronos) – Il ministro Tria, nella sua audizione nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato, osservano, “ha affermato che un rapporto deficit/pil allo 0,8% per il 2019, come è previsto nel Def a legislazione vigente, comporterebbe un aggiustamento troppo drastico e deleterio per la crescita”. Ma, sottolineano appunto, “è assolutamente prematuro indicare ora l’obiettivo programmatico che verrà inserito nella ...

Perché le stime del governo sui Conti pubblici non tornano per il ministro Tria : Il numero uno del dicastero dell'Economia punta ad aumentare gli investimenti, ma per farlo ci vorrà un drastico taglio alla spesa già messa in conto