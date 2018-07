Conte | 24 ottobre vedrò Putin a Mosca

Governo : Conte - il 24 ottobre incontrerò Putin a Mosca : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “Il 24 ottobre incontrerò a Mosca il Presidente Vladimir Putin . Lo ringrazio sin da ora per il suo gentile invito. Sarà un momento molto utile per un confronto sui principali temi internazionali e sui nostri rapporti bilaterali”. Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte . L'articolo Governo : Conte , il 24 ottobre incontrerò Putin a Mosca sembra essere il primo su Meteo Web.

Conte da Putin in Russia il 24 ottobre : ANSA, - MOSCA, 13 LUG - Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte sarà in visita in Russia il 24 ottobre prossimo. Lo ha detto alla Tass l'ambasciatore italiano a Mosca Pasquale Terracciano. ...