Confermato il debutto de L’Isola di Pietro 2 e Solo 2 | Gianni Morandi e Marco Bocci

optimaitalia

: Confermato il debutto de #LIsoladipietro 2 e #Solo 2: Gianni Morandi e Marco Bocci apriranno l'autunno delle fictio… - OptiMagazine : Confermato il debutto de #LIsoladipietro 2 e #Solo 2: Gianni Morandi e Marco Bocci apriranno l'autunno delle fictio… - zazoomblog : Anticipazioni Palinsesti Rai-Mediaset 2018-19: debutto di Chiambretti confermato Bonolis - #Anticipazioni… - fusi79 : #pmi @askoll_mobility ammessa alle negoziazioni su #AIMItalia di @BorsaItalianaIT debutto confermato per domani… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Dopo una presentazione dei palinsesti fatta di tanta forma e poca sostanza, finalmente Canale 5 alza il velo sulla prossima stagione televisiva a cominciare dalla conferma delde L'Isola di2 e2. Toccherà adare il via alla nuova stagione tv ma, a quanto pare, entrambi sono destinati a fare staffetta alla domenica sera.Da metà settembre, la data ufficiale non è ancora stata confermata, il primo a scendere in campo dovrebbe essere propriocon il suo2. In effetti le riprese della seconda stagione della serie Taodue sono ormai terminate da qualche mese e la produzione è già bella e confezionata a differenza di quella de L'Isola di2 che sta continuando in queste settimane a Carloforte, in Sardegna.al termine di2, che sarà compostada 4 puntate, prenderà il via la seconda stagione della ...