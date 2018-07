Condanna per i no vax | allarme procurato Modena | gonfiarono il numero dei bambini

Agrigento - morì in moto per colpa di una buca stradale : Condannati due dirigenti del Comune : Agrigento, morì in moto per colpa di una buca stradale: condannati due dirigenti del Comune Agrigento, morì in moto per colpa di una buca stradale: condannati due dirigenti del Comune Continua a leggere L'articolo Agrigento, morì in moto per colpa di una buca stradale: condannati due dirigenti del Comune proviene da NewsGo.

Modena - no vax Condannata per procurato allarme : è la prima volta : Modena, no vax condannata per procurato allarme: è la prima volta Era sbagliato il numero di bambini danneggiati subito dopo le vaccinazioni

"Non speculate sui bambini, vogliamo la verità sui vaccini: 21.658 danneggiati nel triennio 2014-16 secondo i dati Aifa", si leggeva nei cartelloni no-vax esposti a Modena nel febbraio scorso. Ora la donna che ha commissionato le affissioni è stata condannata per procurato allarme e dovrà pagare 400 euro di multa.

Strage di Erba : la Cassazione rifiuta l'incidente probatorio Nessuna revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi - Condannati all'ergastolo : Strage di Erba ultime notizie – Arriva il no secco dalla Cassazione per incidente probatorio e revisione del processo. Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo in via definitiva, dovranno rimanere dietro le sbarre. I legali della coppia hanno presentato ricorso contro il rifiuto precedente dei giudici di Brescia, avvenuto lo scorso gennaio. Olindo Romano e Rosa Bazzi rimangono per la legge italiana gli unici responsabili

A Modena la prima Condanna contro i no vax per procurato allarme : Aveva esposto cartelloni contenenti notizie false in materia di vaccinazioni per questo Magda Piacentini dovrà pagare quattrocento euro di multa per "procurato allarme".

J&J Condannata a risarcimento danni record da 4 - 7 mld $ per talco cancerogeno : Maxi risarcimento danni per Johnson & Johnson. Una giuria di St. Louis ha deciso che Johnson & Johnson dovrà pagare 4,7 miliardi di dollari alle 22 donne che hanno sviluppato un cancro alle ovaie

Iliad sotto attacco per pratiche commerciali scorrette : ecco tutte le accuse - e la prima Condanna - : ROMA - pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole, violazioni delle leggi sulla sicurezza. Sono molte le accuse che stanno piovendo, da diversi fronti, sul nuovo operatore francese Iliad .

Usa - giuria Condanna la J&J per talco cancerogeno : dovrà pagare 4 - 7 miliardi di danni per risarcire 22 donne : Johnson Johnson deve pagare 4,7 miliardi di dollari alle donne che l'accusano di aver sviluppato un cancro alle ovaie in seguito alla presenza di asbesto, amianto, nel talco. Lo ha deciso una giuria

Agrigento - morì in moto per una buca : Condannati i dirigenti del Comune : Il decesso della giovane Chiara La Mendola è avvenuto il 30 dicembre 2013 in una delle principali vie della città siciliana. La ragazza ha perso il controllo del mezzo per l'asfalto dissestato

Morì in moto per colpa di una buca : Condannati due dirigenti del Comune : Chiara La Mendola è morta a causa della buca presente sul manto stradale e la responsabilità è del Comune di Agrigento colpevole di non averla né riparata né segnalata. È...

Fanigliulo Condannato per falso - cadono le accuse più gravi : Un anno, cinque mesi e 15 giorni al maresciallo per la vicenda della multa Pene minori per Cavalet e Vello, assolti con formula piena Eramo e Agricola