Con gli abiti scelti per la visita a Londra | Melania lancia un messaggio sul suo ruolo di

Uccide la fidanzata con 26 coltellate poi va a ubriacarsi Con gli amici al bar : L'uomo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un pub mentre si ubriaca con gli amici dopo aver assassinato la fidanzata con 26 coltellate.Continua a leggere

La folle famiglia degli «Incredibili 2» Con le voci di Bebe Vio e Amanda Lear : Cinzia Romani Quando, quattordici anni fa, uscì Gli Incredibili, al cinema esistevano soltanto due saghe di super-eroi: X-Men e Spiderman. Adesso ce ne sono centinaia e per sbaragliare la concorrenza ...

I poveri vogliono venire in Europa... ma questo non ha nulla a che fare Con i naufragi : Da quando il nuovo governo ha deciso finalmente di seguire una strada per bloccare la vergognosa speculazione dei trafficanti di uomini che lavorano in Africa con l'appoggio e, probabilmente, dando un forte sostegno economico alle cosiddette ONG, vedo sui giornali e sento in televisione un linguaggio che è assolutamente fuori luogo e che non c'entra nulla col problema attuale.Solo Alberto Alesina ha correttamente scritto sul Corriere: ...

Salvini : 'Diciotti? Nessuno sContro - ma tiro dritto. Entro l'estate taglio ai fondi per richiedenti asilo' : Dopo l'intervento di Sergio Mattarella a favore dello sbarco degli immigrati dalla Diciotti, Matteo Salvini scaccia le ricostruzioni secondo le quali ci sarebbe stato uno scontro con il Quirinale o ...

HERO/ Su Iris il film Con Jet Li - Maggie Cheung e Maggie Cheung (oggi - 13 luglio 2018) : HERO, il film in onda su Iris oggi in prima serata. Nel cast: Jet Li, Tony Leun Chiu-Wai e Maggie Cheung, alla regia Zhang Yimou. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:32:00 GMT)

Trasportare gli animali - In vacanza Con gli amici a quattro zampe : Cera una volta il classico trasportino, la valigetta aerata, morbida o rigida e disponibile in varie dimensioni. Era il sistema che permetteva di effettuare un viaggio con un gatto o un cane, ma anche un coniglio, una tartaruga o qualunque altro animale domestico, al seguito. Una sorta di cella male sopportata da alcuni, in particolare quando il viaggio da affrontare è piuttosto lungo, per i pochi spazi a disposizione che impediscono di cambiare ...

Gli smartphone Samsung nel Q1 2018 si sono guastati di più seCondo una ricerca : Stando ad un report, Samsung ha guadagnato il primato dei guasti tra gli smartphone Android durante il primo trimestre del 2018 L'articolo Gli smartphone Samsung nel Q1 2018 si sono guastati di più secondo una ricerca proviene da TuttoAndroid.

Non va alla cena Con le amiche perché si sente male - la figlia la trova morta : aveva 47 anni : Michela Faccioni, originaria di Civitanova, era una insegnante di sostegno. aveva due figlie che solo lo scorso anno avevano perso il padre sempre a seguito di un malore improvviso.Continua a leggere

Controlli stradali - gli esiti della campagna lanciata dal Comando provinciale carabinieri di Pescara : Pescara - Rispetto alla media nazionale: dato doppio per il mancato uso delle cinture di sicurezza; violazioni tre volte superiori per l’uso del telefono cellulare alla guida. Ritenendo si tratti di una parte importante del controllo del territorio e delle attività istituzionali, il Comando provinciale di Pescara ha lanciato nel mese di giugno una campagna di Controlli finalizzata alla verifica del rispetto del codice della strada. I 4 ...

Attività del Consiglio comunale Verona del 12 Luglio : Le risorse derivano dalla vendita delle gratuità riconosciute al Comune in occasione di spettacoli extra lirica in Arena. Approvato, con 22 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astenuti, il riconoscimento ...

Brexit - Trump : “Alla May avevo detto come fare ma ha scelto un’altra strada. Così ucciderà l’accordo Con gli Usa” : Dopo le dimissioni di due ministri chiave del suo governo in disaccordo con il suo piano per la Brexit, ora c’è una nuova grana per la premier britannica Theresa May. A lanciare la bomba è stato il presidente Usa Donald Trump, che proprio venerdì ha in agenda un incontro con la primo ministro e la regina Elisabetta II. In un’intervista al Sun l’inquilino della Casa Bianca accusa la May di non aver seguito i suoi consigli e di ...

D’Alema Contro Renzi : “Farà tv? Gli auguro grandi successi - purché non si occupi più di politica. Ha fatto danni enormi” : Massimo D’Alema, ospite Di David Parenzo e Luca Telese alla trasmissione “In Onda”, su La7, ha attaccato il senatore Matteo Renzi: “Farà tv? purché non si occupi più di politica. Il capo della sinistra che lavora per Mediaset: si prende in giro da solo, non c’è bisogno che lo faccia io”. L'articolo D’Alema contro Renzi: “Farà tv? Gli auguro grandi successi, purché non si occupi più di politica. Ha ...

Massimo D'Alema - gufata Contro Matteo Renzi : 'In tv gli auguro ogni successo' : Se fa tv benissimo, purché non faccia più politica perché lì ha fatto danni incalcolabili. Può essere un grande conduttore televisivo, me lo auguro per lui e per i telespettatori'. Dunque Luca Telese ...

Elena Santarelli racConta il tumore del figlio : “Quando l’ho saputo ho pianto in silenzio” : Elena Santarelli torna a parlare del tumore del figlio Giacomo, 9 anni il prossimo 22 luglio. Lo ha fatto insieme a Candida Morvillo sul Corriere.it, nel corso della prima intervista rilasciata a un giornale dopo...