Com' è stata scoperta la prima sorgente di neutrini cosmici ad alta energia

Borsalino - la storica azienda di cappelli fallita lo scorso dicembre - è stata Comprata all’asta dalla società di Philippe Camperio : La società dell’imprenditore svizzero Philippe Camperio Haeres Equita ha vinto l’asta per l’acquisizione della storica azienda di cappelli Borsalino, fallita lo scorso dicembre dopo anni di difficoltà. Haeres Equita gestiva Borsalino dal 2015 con un contratto di affitto e aveva più volte provato The post Borsalino, la storica azienda di cappelli fallita lo scorso dicembre, è stata comprata all’asta dalla società di ...

Usa - arrestata la pornostar Stormy Daniels. L’avvocato su Twitter “Combatteremo le false accuse” : Stephanie Clifford, la pornostar conosciuta come Stormy Daniels, è stata rilasciata su cauzione – di 6mila dollari- a Columbus, in Ohio, dopo essere stata arrestata mentre si esibiva sul palco del Sirens Gentlemen’s Club. È stata accusata di aver permesso a un cliente di toccarla, in modo non sessuale, durante lo spettacolo, violando così le leggi dello Stato. “Ho appena ricevuto la notizia che la mia cliente è stata arrestata ...

La dipendenza dal sesso è stata riconosciuta Come un disordine mentale : In passato hanno fatto scalpore i ricoveri di divi di Hollywood, cantanti e sportivi 'sesso-dipendenti'. Ora l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha inserito la dipendenza da sesso fra i disordini...

Wimbledon – Halep giustifica il ko - Navratilova tira una testata contro la scrivania : “inaccettabile - Come puoi dire…” [VIDEO] : Simona Halep cerca di giustificare la sua sconfitta prematura a Wimbledon, ma le scuse sono poco credibili: la reazione di Martina Navratilova fa il giro del web Il torneo WTA di Wimbledon ha regalato grandi sorprese, vista l’eliminazione precoce di tutte le big in gara. Grande delusione per Simona Halep, fresca vincitrice del Roland Garros, che sembrava lanciata, sulle ali dell’untusiasmo, verso una grande doppietta. La ...

10 anni di lavori costati 2 - 5 mld Conservati tutti i posti di lavoro Ecco Com'è stata bonificata la Ruhr : Beppe Grillo è sicuro: l'Ilva potrebbe essere bonificata e convertita, come accaduto tra il 1990 e il 2000 alle industrie del bacino della Ruhr. Di Maio frena, ma il leader di M5S ha ragione: con 2,5 miliardi di investimenti europei, statali e regionali il bacino minerario tedesco ha saputo cambiare volto e nell'arco di 25 anni ha visto risalire il numero di occupati a quelli dei tempi d'oro dell'attività ...

TEMPTATION ISLAND 2018/ Diretta e coppie : Lara disgustata dal Comportamento di Micheal (prima puntata) : TEMPTATION ISLAND 2018: anticipazioni prima puntata 9 luglio e Diretta. Quale coppia chiede subito il falò di confronto? Questa sera scopriremo le coppie e i primi colpi di scena.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 22:59:00 GMT)

Tenta investire ex Compagno - arrestata : ANSA, - BORGHETTO SANTO SPIRITO , SAVONA, , 9 LUG - Una donna di 29 anni ha Tentato di investire con la propria auto l'ex convivente che, scappando a gambe levate, è riuscito a chiamare i carabinieri ...

Jersey Shore : Snooki ha raccontato Come ha scoperto di essere stata adottata : "Era destino" The post Jersey Shore: Snooki ha raccontato come ha scoperto di essere stata adottata appeared first on News Mtv Italia.

Sebastian Vettel - GP Gran Bretagna 2018 : “È stata una bella battaglia. Ho spinto Come un pazzo - sono contentissimo” : Sebastian Vettel è raggiante alla fine del GP di Gran Bretagna, vinto al termine di una Grande battaglia con la Mercedes di Valtteri Bottas. Una vittoria che sembrava scontata, poi messa in discussione dalla Safety Car. “La Safety Car ha reso tutto più frizzante“, ha dichiarato il tedesco dopo la fine della corsa. “È stata una bella battaglia, ho spinto come il pazzo con le gomme più fresche. Non è stato semplice. Credo di ...

Nuova statale 195 "Sulcitana" : affidati i lavori di Completamento della rotatoria di Pula : A sole tre settimane dalla risoluzione contrattuale intervenuta nei confronti del precedente appaltatore, avvenuta per i gravi ritardi accumulati nel completamento delle opere, Anas ha riaffidato i ...

Bari - appena scarcerata riComincia a spacciare droga/ Turi - ultime notizie : arrestata 48enne pusher : Bari, appena scarcerata ricomincia a spacciare droga: arrestata 48enne pusher di Turi. Le ultime notizie: è stata subito condannata ad una pena di 10 mesi. (Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 11:41:00 GMT)

Wikipedia è stata sbloccata. Si può riCominciare a copiare e incollare : Wikipedia è tornata consultabile. Quarantotto ore dopo che Maurizio Codogno, portavoce di Wikimedia Italia , aveva detto all'Agi che non sapeva per quanto tempo i 10 mila Wikipediani che dal 2005 ...

