Come si utilizza Snapchat

Come le fake news vengono utilizzate contro i migranti : ANSAmed, - ROMA, 5 LUG - L'associazione no-profit turca Teyit, che si occupa di fornire informazioni filtrate ai lettori verificando fatti falsi, notizie incerte, racconti riportati dai media ...

Fortnite : Come utilizzare mouse e tastiera su PS4 : Fortnite è il fenomeno del momento, con le sue frenetiche battaglie con un centinaio di giocatori ed il crossplay, la possibilità di giocare insieme con i giocatori di tutte le piattaforme. Di certo questa scelta degli sviluppatori non premia i giocatori che affrontano le partite con i sistemi di controllo meno precisi come il controller. […] Fortnite: come utilizzare mouse e tastiera su PS4

TIM lancia la nuova offerta Internet 80 GB : costo e Come utilizzarla : TIM lancia nuova offerta Internet 80 GB: costo e come utilizzarla TIM lancia la nuova offerta Internet 80 GB: costo e come utilizzarla Con l'arrivo in Italia del nuovo operatore telefonico Iliad, gli ...

Come pulire un iPhone da sabbia - trucco - macchie e cosa non utilizzare mai : Come pulire un iPhone magari dalla sabbia dopo una giornata al mare, dall'implacabile trucco nelle giornata estive e da qualsiasi altro tipo di macchie? cosa è raccomandato dallo stesso supporto Apple e cosa non va fatto mai al contrario? Ecco una breve guida che tiene conto di melafonini più o meno recenti e di tutti i consigli utili per non fare errori e mettere al repentaglio scocca o vetro del device. L'operazione fondamentale da eseguire ...

Trump - procura di New York accusa il presidente : “Ha utilizzato sua fondazione Come un libretto degli assegni” : Ci sono anche 10mila euro per un ritratto di Donald Trump da appendere in uno dei suoi golf club tra le spese per cui il presidente ha usato illegalmente soldi prelevati dalla Donald J. Trump Foundation. Lo sostiene la procura generale dello Stato di New York, che ha accusato il presidente Donald Trump di avere dirottato denaro della sua fondazione a scopi personali. E ne chiede ora lo scioglimento. “come mostra l’indagine, la fondazione ...

Come utilizzare Whatsapp senza una scheda SIM : due semplici modi : Whatsapp rimane la più popolare app di messaggistica e di chiamate vocali per Android e iOS. Tuttavia, per funzionare, normalmente è necessario connettersi al numero della scheda SIM sullo smartphone. Per fortuna, ci sono almeno due modi per usare Whatsapp senza una scheda SIM. Ovviamente, entrambi questi metodi richiedono il download dell’app di messaggistica sul dispositivo, tramite il Google Play Store o direttamente dal sito Web ...

Come utilizzare Torrentz2 : Guida completa : I torrent sono divenuti uno dei modi preferiti per scaricare per i pirati, i motivi sono molteplici, i principali sono: la velocità di download, l’enorme quantità di materiale condiviso, l’infrastruttura senza server difficile da bloccare. I torrent hanno un solo, importante, limite, rispetto ad altri metodi di file sharing Come eMule, di solito i client […] Come utilizzare Torrentz2: Guida completa

Fortnite Battle Royale : i Carrelli della Spesa sono ora disponibili e un video ci mostra Come utilizzarli : La giornata di oggi ha visto l'arrivo della nuova patch 4.3 di Fortnite che ha aggiunto interessanti contenuti al famoso gioco di Epic nelle due modalità Battle Royale e Salva il Mondo.In seguito all'aggiornamento, tra le varie novità, si segnalano i folli Carrelli della Spesa che possono essere usati in vari modi e, quindi, risultare molto utili in battaglia.come riporta Kotaku, in rete stanno spuntando vari video che mostrano come usare i ...

Windows 10 : Come utilizzare la massima GPU in Microsoft Edge : Microsoft Edge, coma del resto la quasi totalità dei browser moderni, utilizza molto la GPU al fine di migliorarne l’esperienza di navigazione e di ridurre l’uso del processore.-- Windows 10, in base al dispositivo e alla sua scheda video, decide automaticamente le gestione della GPU per Microsoft Edge, tuttavia, questa raramente viene sfruttata al massimo delle sue capacità. Per nostra fortuna, con April Update, il Colosso di Redmond ha ...

Come utilizzare il rosmarino in cucina : 5 consigli utili : Chi non conosce l’inebriante profumo del rosmarino? Per fare in modo che questa erba aromatica dia il meglio di sé seguite queste 5 indicazioni. Come scegliere il rosmarino Se non avete l’orto, la prima cosa da fare è acquistare il rosmarino in perfette condizioni. Scegliete i rametti che non presentano zone annerite o di consistenza molliccia, con foglie aghiformi ben attaccate, di colore grigio-verde, senza aree giallastre o brune. Il profumo ...

Come utilizzare i social network in modo creativo per organizzare un viaggio : (foto: Simple Family Travel) organizzare un viaggio può essere un’arte o un talento, ma non tutti hanno questa predisposizione. Se non si dispone di sufficienti conoscenze o strumenti quella che dovrebbe essere una piacevole fase preparatoria a un momento di svago, avventura o relax può davvero trasformarsi in un’ardua impresa. Se nel “mondo reale” si può fare affidamento su guide e mappe cartacee e sul consiglio di amici e conoscenti, online si ...

200 applicazioni sono state sospese da Facebook in attesa di nuove verifiche su Come utilizzano i dati degli utenti : Facebook ha sospeso 200 applicazioni “che hanno avuto accesso a una grande quantità di dati” raccolti dal social network in passato. La sospensione non significa che le app abbiano fatto un uso non consentito di quei dati, cosa che sarà The post 200 applicazioni sono state sospese da Facebook in attesa di nuove verifiche su come utilizzano i dati degli utenti appeared first on Il Post.