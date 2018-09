Come si utilizza Snapchat

Mozilla pubblica i dati su Come gli utenti Firefox utilizzano il browser : Al 31 marzo 2017, risultavano circa 313 milioni di client Firefox in esecuzione su computer desktop in tutto il mondo , utenti attivi mensilmente, . Un anno dopo, la cifra era scesa a circa 293 ...

Crolla il tetto in una cascina utilizzata Come deposito : In una cascina di via Fulvio Testi a Pessano con Bornago , Milano, è Crollata una porzione di tetto, nel pomeriggio di domenica 26 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I locali ...

Come No Man's Sky utilizza la potenza di Xbox One X - analisi tecnica : L'ultimo update di No Man's Sky, 'Next', è la più profonda reinvenzione del gioco che abbiamo visto fino ad oggi. Il potenziamento della tecnologia di rendering, l'aggiunta della telecamera in terza persona, l'introduzione della tanto attesa modalità multiplayer, il sistema migliorato di creazione della base e tanto altro ancora rendono questo ultimo aggiornamento un passo avanti incredibile rispetto al gioco che abbiamo avuto al lancio su PS4. ...

Curcumina può combattere il cancro : scoperto Come renderla utilizzabile dall'organismo : I ricercatori dell'Università dell'Illinois sono riusciti a risolvere il problema relativo all'assorbimento della Curcumina da parte dell'organismo. La Curcumina è una sostanza contenuta nella curcuma che ha delle proprietà anti-tumorali. Gli studiosi combinando la curcuma con il platino hanno risolto i problemi di assorbimento della Curcumina. In particolare Santosh Misra, uno dei ricercatori, ha spiegato che la solubilità in acqua di un ...

L'Agenzia italiana del Farmaco spiega Come utilizzare i medicinali in estate : Nuova campagna informativa dell'AIFA, L'Agenzia italiana del Farmaco, sul corretto utilizzo dei farmaci durante i caldi mesi estivi. Con l'iniziativa Farmaci & estate, l'organismo dà utili consigli a tutti gli italiani. Il sole, il caldo, e i viaggi estivi sono tre dei principali motivi per prestare attenzione a come usiamo e conserviamo i farmaci, per conservarne inalterata la loro efficacia, la qualità, e il loro utilizzo in ...

Fortnite : Come utilizzare mouse e tastiera su PS4 : Fortnite è il fenomeno del momento, con le sue frenetiche battaglie con un centinaio di giocatori ed il crossplay, la possibilità di giocare insieme con i giocatori di tutte le piattaforme. Di certo questa scelta degli sviluppatori non premia i giocatori che affrontano le partite con i sistemi di controllo meno precisi come il controller. […] Fortnite: come utilizzare mouse e tastiera su PS4

Il ritorno del separé : ecco Come utilizzarlo : Una volta, ad essere ciclica era la moda: le tendenze irrompevano sul mercato, duravano il tempo d’una stagione, e poi venivano riposte in un cassetto. Ben conservate perché, prima o poi, sarebbero tornate. Oggi, lo stesso trend pare riguardare il mondo del design: basta pensare alle tappezzerie che, in voga negli anni Settanta, sono ora tornate in una veste artistica e moderna. Wallpaper, si chiamano oggi. O carte da parati. Ma c’è ...

Da Microsoft a Google - ecco Come l'Ue utilizza il «tesoretto» delle multe : Ieri la Commissione europea ha inflitto a Google una multa destinata a far rumore: 4,3 miliardi di dollari, come sanzione per l'abuso di posizione

Come si utilizza Snapchat : Cos’è Snapchat, Come si usa e funzionalità disponibili: le regole del nuovo social netork usato soprattutto dai più giovani

Come le fake news vengono utilizzate contro i migranti : ANSAmed, - ROMA, 5 LUG - L'associazione no-profit turca Teyit, che si occupa di fornire informazioni filtrate ai lettori verificando fatti falsi, notizie incerte, racconti riportati dai media ...

TIM lancia la nuova offerta Internet 80 GB : costo e Come utilizzarla : TIM lancia nuova offerta Internet 80 GB: costo e come utilizzarla TIM lancia la nuova offerta Internet 80 GB: costo e come utilizzarla Con l'arrivo in Italia del nuovo operatore telefonico Iliad, gli ...