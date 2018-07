Come si fa il pollo alla Ronaldo per Ronaldo

vanityfair

(Di venerdì 13 luglio 2018) A dir il vero sulla dieta di Cristianonon sappiamo moltissimo. Nonostante tutti ne parlino,fin fine le informazioni sono sempre le stesse, e si fondano su uno dei suoi pochi commenti a riguardo, sintetici e illuminanti, del campione che dice: «Seguo una dieta ricca di proteine, con un sacco di carboidrati integrali, frutta e verdura, ed evito gli zuccheri», riassumendo in un’unica frase circa 10 anni di tormentoni di buona condotta alimentare. Ma nessuna grande rivelazione, del resto solo con una dieta proteica può per mantenere al 7% la massa grassa (la «normalità» delle persone rientra in un range 13-19%). Ma cosa sappiamo di più di questa dieta proteica? In realtà pare anche che il campione faccia 6 piccoli pasti al giorno, una colazione salata con pane e proteine, beve solo acqua (niente bibite e alcolici, se proprio deve sgarrare, e non lo fa praticamente mai, ...