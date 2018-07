Come riciclare vecchi mattoni di casa

dilei

(Di venerdì 13 luglio 2018) Le casee hanno il loro fascino e, spesso, nascondono dei veri e propri piccoli tesori. Se durante la scelta dellahai optato per unaa abitazione, potresti avere in garage (o nel giardino) deiblocchi di pietra. Oppure potrebbero esserti avanzati deirossi o in cemento in seguito a dei lavori di ristrutturazione della. Potrebbero sembrarti solo dei rifiuti inerti, ma nella realtà hai un vero e proprio tesoro inche ti aiuterà a creare un angolo speciale nel tuo giardino. In questa gallery fotografica ho raccolto delle ispirazioni che ti aiuteranno a trovare idee e spunti perquesti materiali. In più risparmierai la fatica di portarli in discarica! Una panca dallo stile retrò Per esempio anche io ho riciclato dei blocchi di pietra (quelli della foto qui sotto) per creare un’angolo fiorito e rustico nel mio giardino. Una ...