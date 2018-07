Come e perché il M5s vuole ridurre | molto | l' apertura dei negozi nei giorni festivi

Thailandia - il racconto dei ragazzi bloccati nella grotta : ecco perché sono entrati e Come sono sopravvissuti : Secondo quanto raccontato al Bangkok Post dalla mamma di uno dei sopravvissuti, i 12 giovani calciatori thailandesi rimasti intrappolati con il loro allenatore per 18 giorni nella grotta Tham Luang erano entrati nella caverna con l’intenzione di rimanere solo un’ora, e per questo non avevano portato cibo con sé. La donna è la madre del più piccolo dei componenti della squadra: ha potuto comunicare col figlio attraverso la finestra ...

Astronomia : Come andremo su Marte? E perché non siamo più tornati sulla luna? Risponde Stefano Bianchi - ingegnere dell’ESA : Oggi si parla sempre più di ritorno sulla luna e di viaggio su Marte, ma quale tecnologia ci permetterà di raggiungere questi obiettivi? Stefano Bianchi, 58 anni, ingegnere da 30 anni presso l’Agenzia Spaziale Europea, è l’ospite di “Europa Europa. Obiettivo Marte”, trasmissione di Radio 24, che apre il suo intervento fornendo due precise distanze: 384.000 km luna-Terra e 225 milioni di km Marte-Terra. Per coprire quest’ultima distanza servono ...

Perché e Come passare da un trattamento all’altro : Il passaggio da un trattamento all’altro nella Sclerosi Multipla si rende necessario quando la risposta alla cura in corso non è più reputata soddisfacente. La seconda parte delle Linee Guida dell’Accademia Americana di Neurologia (in inglese American Academy of Neurology: AAN) è dedicata alle modalità con le quali si cambia trattamento per adeguare la cura all’andamento della malattia. Le Linee Guida dell’AAN sono state approvate dalle due ...

Is Morus Relais - location Temptation Island 2018/ Come e perché è cambiato il villaggio nelle ultime edizioni : Il Resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula si conferma ancora una volta la location perfetta per Temptation Island, al via questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:25:00 GMT)

Lavorare stanca - quando - Come e perché : Nessuno tra i lettori di questo articolo può avere vissuto l’esperienza di raccoglitore di caucciù in Congo per gli interessi del sanguinario Leopoldo II re del Belgio e, tantomeno, ha sperimentato la fatica di costruire una piramide nell’Egitto dei Faraoni. Sono periodi storici ormai lontani, eppure il lavoro e ancora di più la sua mancanza stancano. Nel caso degli esempi paradossali sopra citati e in situazioni simili la mancanza di libertà e ...

Politologo svela perché a Washington conviene non riconoscere la Crimea Come Russia - : La Crimea appartiene alla Russia, indipendentemente dal fatto che sia approvato negli Stati Uniti o no, ha detto il Politologo Ivan Mezyuho a RT, commentando le parole del rappresentante speciale del ...

Thailandia : Come sono finiti lì e perché i ragazzi non riescono ad uscire dalla grotta : I soccorritori stanno vagliando tutte le opzioni per salvare i dodici calciatori e il loro allenatore. Mancano l'ossigeno e la visibilità e cresce la paura che torni a piovere. Potrebbero volerci anche mesi per vederli fuori dalle tenebre della grotta di Tham Luang. Bisogna fare prima perché alcuni dei ragazzini sono deboli e debilitati.Continua a leggere

Il feeling - forte - fra la Chiesa e Di Maio non è azzardato. Ecco Come e perché : ... principalmente però nella figura di Matteo Salvini , che tuttavia non evita di incontrare e di amoreggiare felicemente con esponenti della Chiesa e del mondo vaticano, come dimostrano le varie foto ...

Perché gli sviluppatori AAA puntano sui giochi Come servizi e l'universo indie si sta concentrando su sempre meno generi? : Rami Ismail non è semplicemente il cofondatore di Vlambeer (Ridiculous Fishing, Luftrausers e Nuclear Throne) ma è in generale una personalità estremamente rispettata e ammirata all'interno dell'industria videoludica. Le sue opinioni sull'attuale stato del nostro medium non possono che incuriosire ed essere analizzate con particolare attenzione.come riportato da Rock Paper Shotgun, Ismail, ha ricoperto il ruolo di moderatore in una serie di ...

Dove ingrassi? Ecco i perchè di ogni zona e Come perdere peso facilmente : Ognuno di noi ingrassa in modo diverso, ma non è una casualità e a tutto c’è una spiegazione. Capire perché ingrassiamo è la prima strada da percorrere per perdere peso e anche in questo caso non tutti riusciamo a calare di peso allo stesso modo proprio perché le motivazioni sono differenti. Non basta infatti stare a dieta per perdere i tessuti adiposi. Vedere bene Dove si deposita il grasso nel nostro corpo, con quale volume e quale ...

Perché il Pd rischia di scomparire Come i socialisti francesi : Ha perso Siena, Pisa e mezza Toscana. Il suo problema non è Renzi ma qualcosa di profondo: non riesce più a interpretare il suo popolo

Perché i Maya usavano le fave di cacao Come moneta : (foto: memo84/iStock/Getty Images Plus) C’era una volta il baratto. Al posto del pagamento in denaro, varie civiltà antiche utilizzavano beni di uso comune scambiandole con altre merci. I Maya, per esempio, insediatisi migliaia di anni fa (dal 750 al 500 a.C.) in Mesoamerica, l’attuale America centrale, usavano tabacco e mais al posto della moneta. Un nuovo studio, svolto dall’archeologa Joanne P. Baron del New Jersey, mostra ...

“Il vestito della vendetta”. Ecco Come (e perché) Lady Diana lasciò il mondo senza fiato. Quell’abito è passato alla storia : “ll vestito della vendetta”. È passato alla storia (della moda) così, con questa definizione, l’abito che Lady Diana indossò esattamente 24 anni fa. Era il 29 giugno 1994 e, ricorda l’Huffington Post, quando la principessa arrivò all’evento annuale di raccolta fondi di Vanity Fair per la Serpentine Gallery all’Hyde Park di Londra rimasero tutti a bocca aperta. E il giorno dopo le foto di Diana con ...