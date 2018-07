Comcast supera ancora Murdoch | 34 miliardi per conquistare Sky

ilgiornale

: Comcast supera Murdoch: nuovo rilancio nella battaglia per Sky - infoiteconomia : Comcast supera Murdoch: nuovo rilancio nella battaglia per Sky - Serrotto : RT @repubblica: Comcast supera Murdoch: nuovo rilancio nella battaglia per Sky -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Non si fermano i rilanci per la conquista di Sky. Ieri è stata la volta diche ha proposto 14,75 sterline per azione, con una valutazione per la società di 26di sterline, cioè 34 ...