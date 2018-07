Combina un incontro con una chat erotica | all' appuntamento trova la cognata

huffingtonpost

(Di venerdì 13 luglio 2018) All'insaputa della moglie, si era iscritto a unadi incontri, ma l'ultimofissato gli ha riservato una brutta sorpresa: ad attenerlo, in albergo, c'era la. La vicenda, raccontata dal Messaggero, è accaduta a Scafati, in provincia di Salerno. Nonostante i tentativi di calmare la sorella della moglie, invitandola a mantenere il segreto, lei non ha sentito ragione. Venuta a conoscenza dei fatti, la donna ha deciso di agire per vie legali.Si legge sul Messaggero:Laha infatti avvertito subito la moglie dell'uomo, raccontando l'accaduto. La donna non ha perso tempo e ha deciso di cacciare il marito da casa, facendoglire la valigia fuori alla porta. Poi si è recata da un avvocato per avviare la pratica di separazione e di risarcimento per danni morali. Quando la storia si è diffusa, a Scafati più di qualcuno ha deciso di ...