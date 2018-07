Colpito dal morbo della mucca pazza | muore macellaio

Intervento record al Policlinico Vanvitelli : dalla tibia ricostruita al pc la mandibola di un uomo Colpito da tumore : È stata ricostruita al computer la mandibola di un uomo di 53 anni colpito da un tumore. Grazie alla microchirurgia il paziente potrà tornare a sorridere. L'Intervento è stato eseguito a Napoli, ...

“Dove è finita quella bimba?’’. Eliminate dalla mente questa Mercedesz . Seno rifatto - fisico sColpito e pose da sexy star per l’irriconoscibile figlia di Eva Henger : Vi ricordate di Mercedesz Henger? La biondissima figlia di Eva Henger aveva già fatto parlare di sé durante L’Isola dei Famosi. All’epoca era una giovane alle prese con qualche chiletto di troppo (ma giusto due otre) e un Seno che – come ha sempre confessato – non era per niente bello. Dal 2016 è dimagrita moltissimo e ha messo su molta massa muscolare. Lei stessa scrive: ”Mi avete chiesto in molti di postare una ...

Istat : 5 milioni di italiani in povertà assoluta - 1 - 2 sono minori. Record dal 2005 - Sud più Colpito : Oltre cinque milioni di persone in Italia vivono in povertà assoluta. È il valore più alto registrato dall'Istat dall'inizio delle serie storiche, nel 2005. I...

Incidente shock a Spresiano : Colpito al collo dalla motosega - muore dissanguato : La vittima colpita dalla motosega elettrica che gli ha causato un profondo taglio alla trachea e provocato una vastissima emorragia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Pare che l'uomo stesse tagliando della legna quando, posando la lama su un ciocco, questa è rimbalzata colpendolo mortalmente.Continua a leggere

Viene Colpito dalla mola a disco mentre ripara il soffitto : muore dissanguato a 46 anni : Un uomo di 46 anni è morto dissanguato oggi dopo essere rimasto colpito alla gola da una mola a disco che stava usando per praticare un foro nel soffito di un'abitazione, a Zimelle , Verona, . La ...

Treviso : si è risvegliato il bimbo di 4 anni Colpito dal cancello : Domenica 3 giugno un fatto grave ha colpito la comunità di San Fior, un comune di pochi abitanti in provincia di Treviso . Mentre lo zio, da sotto il porticato, osservava il nipotino che nel giardino ...

Berlino - sparatoria nel Duomo Colpito dalla polizia un uomo che «creava problemi» Video : La polizia ha isolato il Duomo di Berlino dopo che un agente avrebbe sparato contro un uomo «esagitato» nell’edificio

Palermo : nuova aggressione in ospedale - medico Colpito da marito paziente : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Una nuova aggressione a un medico in ospedale. E' accaduto ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale 'Cervello' di Palermo, dove un medico è stato raggiunto da un pugno sferrato dal marito di una paziente. Secondo una rima ricostruzione, l'uomo avrebbe aggredito il gi

Colpito in testa dal portellone di un camion : Tremendo incidente nella mattinata di lunedì, in corso Salamano, all'altezza dell'ingresso del cimitero. Piero Presti 64 anni residente a Vercelli e conosciutissimo titolare della pasta fresca e ...

Ilva di Taranto - incidente mortale sul lavoro : operaio 28enne muore Colpito dal cavo di una gru : Angelo Fuggiano lavorava per un'azienda appaltatrice alla manutenzione delle gru: l'incidente è avvenuto nell'area portuale mentre nello stabilimento era in...

Muore a otto mesi - Colpito dalla meningite : era in regola con i vaccini : Un bambino di 8 mesi è morto nel tardo pomeriggio di ieri all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era stato ricoverato per una meningite da pneumococco. Il piccolo, trasportato all'ospedale ...