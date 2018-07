Codacons | aumento strisce blu solo con incremento trasporto pubblico

romadailynews

: RT @Giannoulaky: @CodaconsLecce @Codacons Può Fastweb aumentare un contratto per accelerare il miglioramneto dei servizi? Aumento di €4 men… - Giannoulaky : RT @Giannoulaky: @CodaconsLecce @Codacons Può Fastweb aumentare un contratto per accelerare il miglioramneto dei servizi? Aumento di €4 men… - Giannoulaky : @CodaconsLecce @Codacons Può Fastweb aumentare un contratto per accelerare il miglioramneto dei servizi? Aumento di… - Ego14625287 : @PremiumSportHD #Codacons si indigni x l'aumento ingiustificato della benzina e faccia qualcosa di concreto x i con… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Roma – “Undelle tariffe per leblu della capitale sara’ possibilese prima si incrementera’ il servizio die se si adotteranno misure per regolamentare il traffico e combattere la sosta selvaggia”. Lo afferma il, pronto alle barricate contro il nuovo piano tariffario del Campidoglio. “Non e’ in alcun modo possibile aumentare il costo delleblu lasciando la mobilita’ capitolina nello stato pietoso in cui versa oggi- spiega il presidente Carlo Rienzi, che aggiunge-. Undelle tariffe puo’ essere accettato se limitato (massimo 2 euro l’ora) e se accompagnato da misure per migliorare la viabilita’, in primis la lotta alla sosta selvaggia e alla doppia fila, e rendere adeguati i trasporti pubblici, in modo da spingere gli utenti a lasciare a casa l’auto ...