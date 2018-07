Cnel | assemblea avvia processo riforma

sportfair

: Anche oggi a Roma - preglias : Anche oggi a Roma - preglias : RT @cnel_it: martedì 5 giugno si insedia la nuova Assemblea del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Il #Cnel si rinnova e torna… - geaducci : RT @ComPubblica: Domani #3luglio Assemblea di @ComPubblica a #Roma dove si farà anche il punto sui #contratti del pubblico impiego e sul pr… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Al via ildidel. L’, che si è tenuta oggi a Roma sotto la presidenza di Tiziano Treu, ha proceduto all’approvazione del nuovo regolamento degli organi del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, ai sensi della legge speciale n. 936 del 1986. Il nuovo regolamento, predisposto dalla Giunta per il Regolamento presieduta dal consigliere Gian Paolo Gualaccini, intende rappresentare l’avvio di un’intensa azione di urgente autodell’organo con la finalità di semplificare e intensificare l’attività istituzionale che proseguirà con ulteriori atti regolamentari o normativi. Tra le modifiche introdotte, vengono eliminate le doppie deliberazioni dell’che in passato hanno rallentato la produzione di pareri e proposte a Parlamento e Governo e disegni di ...