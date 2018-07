Cisterna con 32 mila litri di gasolio di contrabbando sequestrata sulla A1

"I Concerti della Cisterna" di Monghidoro : ...in collaborazione con l'Ufficio IAT e Rita Marchesini riprende il via quest'anno ed ha la finalità di offrire al sempre folto pubblico della Cisterna la possibilità di poter godere di spettacoli ...

Scontro Cisterna carburante e tir su A24 : L'Aquila - Riaperte poco prima delle 9.30 entrambe le corsie sull'autostrada A24, chiusa alle 7.20 dopo un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti tra cui una cisterna che trasportava benzina. L'autista di uno dei due mezzi, ferito, è stato trasportato in ospedale. Il tamponamento è avvenuto in direzione Teramo fra Valle del Salto (km 75.1) e Tornimparte (km 84.9). Sul tratto si sono formati subito alcuni chilometri ...

Venezia - si rovescia Cisterna con 40mila litri di toluene - scatta l'allarme inquinamento : Dalle ore 5.45 di stamani i vigili del fuoco hanno operato in via Boschi a Scorzè nel Veneto per il rovesciamento di un'autocisterna carica di 40.000 litri di toluene , un solvente usato anche nella ...

Inferno in autostrada : furgone contro autoCisterna - un morto e chilometri di coda : Due incidenti avvenuti a poca distanza temporale, uno a Portogruaro e l’altro tra Portogruaro e San Stino stanno causando disagi e code sull’autostrada A4. In uno dei sinistri, una persona alla guida di un furgone ha perso la vita a seguito dello schianto contro una cisterna.Continua a leggere

Verona : Cisterna tampona bus - contusi alcuni studenti : Verona, 5 giu. (AdnKronos) - Poco dopo le 14,15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Passo di Napoleone a Sant’Ambrogio di Valpolicella per il tamponamento di un pullman di linea da parte di un camion autocisterna: contusi alcuni studenti. I pompieri arrivati da Bardolino hanno messo in sicur

Verona : Cisterna tampona bus - contusi alcuni studenti : Verona, 5 giu. (AdnKronos) – Poco dopo le 14,15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Passo di Napoleone a Sant’Ambrogio di Valpolicella per il tamponamento di un pullman di linea da parte di un camion autocisterna: contusi alcuni studenti. I pompieri arrivati da Bardolino hanno messo in sicurezza i mezzi e assistito insieme agli operatori del suem 118 gli studenti occupanti il bus. Tre giovani sono stati portati in pronto ...

Tir contro Cisterna : riaperta dopo 6 ore la A4 tra Villesse e Palmanova : Operazione di bonifica dopo l'incidente che ha coinvolto tre veicoli: un autotreno, una vettura e una cisterna che trasportava gasolio. Quest'ultima, che si è rovesciata, sta perdendo gasolio da uno ...

AutoCisterna contro camion - fiume di gasolio sull’asfalto : chiusa l’autostrada A4 : Il primo incidente sul raccordo autostradale tra Sistiana e Sgonico e ha visto coinvolto un camion che trasportava medicinali. L'altro ha invece Interessato il tratto tra Villesse e Palmanova con un'Autocisterna piena di gasolio che si è rovesciato sull'asfalto.Continua a leggere

Cisterna di olio meccanico prende fuoco all'Ilva di Racconigi : Si è risolto senza conseguenza l'incendio che si è sviluppato oggi allo stabilimento Ilva di Racconigi. Intorno alle 14.30 una Cisterna di olio meccanico ha preso fuoco. Immediato l'allarme dei vigili ...

Cisterna - 4 colpi di pistola contro l'auto di un maresciallo dei carabinieri : Attentato questa notte a Cisterna. Sconosciuti hanno sparato quattro colpi di pistola contro l'auto, una Peugeot, di un maresciallo in servizio nella stazione dei carabinieri. l'auto usata per il raid ...

Cisterna - 4 colpi di pistola contro l'auto del comandante stazione dei carabinieri : Attentato questa notte a Cisterna. Sconosciuti hanno sparato quattro colpi di pistola contro l'auto, una Peugeot, del comandante della stazione dei carabinieri. l'auto usata per il raid e'stata ...