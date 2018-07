Cinque miliardi quest' anno e dieci l' anno prossimo | le richieste dell' Ue all' Italia

Trasporto locale - dagli enti 16 miliardi in Cinque anni : MILANO - Il Trasporto pubblico locale ha assorbito, fra il 2012 e il 2016, 16 miliardi di contributi dagli enti locali. A evidenziarlo uno studio di Mediobanca sulle partecipate degli enti locali. Il ...

Gentiloni : M5S e Lega ci sono già costati più di Cinque miliardi : Ha ottenuto un piccolo ufficio, tre metri per quattro ricavati dentro un ex convento di suore, a due passi da Montecitorio e proprio dentro questo austero contesto spunta un Paolo Gentiloni tagliente come mai prima d’ora: «Credo che questo sia un governo pericoloso. Non perché durerà 30 anni. Anzi, se uno lo dice, è perché teme di non arrivare a 12...

In Cinque anni Instagram raggiungerà 2 miliardi di utenti : Dal 2012 il social network di immagini ha centuplicato il suo valore: ora vale 100 miliardi di dollari

Matteo Salvini - immigrazione : 'Tagliare subito i Cinque miliardi per l'accoglienza' : Stretta sull' immigrazione e sulle spese per l'accoglienza. 'Porte aperte in Italia per la gente per bene e biglietto di sola andata a quelli che vengono in Italia a fare casino e pensano di essere ...