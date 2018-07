Cinema delle Terre del Mare | è l' anno del debutto in regia di attori e produttori

Libri. "Dipingere il Cinema" : da Balla coi Lupi a Nikita - a Savio arriva il maestro delle locandine : È' stata la sua arte pittorica a produrre, infatti, oltre 1.000 locandine di film, famosi in tutto il mondo. A Savio di Ravenna , al Ristorante Ex Saloon 'A Tutta Pecora', domani, sabato 14 Luglio , ...

Premio Cinematografico delle Nazioni : Claudia Cardinale - Piera degli Esposti e Lucia Ocone tra le premiate : Taormina il 12 e 13 luglio, nel segno della lotta CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE si celebra il Premio Cinematografico delle Nazioni, riconoscimento ideato da Gian Luigi Rondi e in sua memoria. L’evento prevede alcuni appuntamenti a partire da oggi al NH hotel mentre domani sera al Teatro Greco verranno consegnati i Nations Award. L’evento organizzato da Agnus Dei di Tiziana Rocca e da EvenTao di Michel Curatolo è tornato a premiare ospiti ...

Morto Vanzina - l'addio del Cinema e delle istituzioni. Verdone : «Buon viaggio mio Carletto adorato» : Il mondo del cinema, e non solo, si è stretto intorno alla famiglia Vanzina per ricordare Carlo, Morto stamani a Roma all'età di 67 anni. 'Ciao Carlo. Carlo Vanzina un signore del cinema. Rip'. Così ...

Nations Award - Premio Cinematografico delle Nazioni : a Claudia Cardinale il Premio alla Carriera : E’ Claudia Cardinale l’ospite d’eccezione del Premio Cinematografico delle Nazioni che si tiene al Teatro Antico di Taormina il prossimo

Sophia Loren ospite delle Giornate del Cinema Lucano a Maratea : Sarà Sophia Loren l’ospite più atteso della decima edizione delle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata”

Sophia Loren guest star per i 10 anni delle Giornate del Cinema Lucano a Maratea : A Maratea grande attesa per 'La Ciociara'. A fine Luglio arriva Sophia Loren per i 10 anni delle Giornate del Cinema Lucano a Maratea - Premio Internazionale Basilicata. Simbolo del Cinema italiano ...

Estate al Cinema ad Ascoli - 45 pellicole al Multiplex del ''Città delle Stelle'' : Il cinema, a livello nazionale, ha visto aumentare il numero di spettacoli del 4,22% e gli spettatori di ben sette milioni in più rispetto all'anno passato. Nelle Marche, da gennaio 2016 a febbraio ...

Isola delle Storie - si inizia : a Gavoi letture - Cinema e arte 'a cielo aperto' - Sardiniapost.it : ... alle 16.30 a Casa Maoddi, che andranno a completare lo spazio, questi gli ospiti: Teresa Porcella e l'illustratore Ignazio Fulghesu presentati da Davide Meloni di Lughené con Scienza Rap, ...

Martin Scorsese - la lezione a Bologna : “Dalle inquadrature alla luce - fino al restauro delle pellicole. Ecco il mio Cinema” : A lezione da Martin Scorsese. Un’oretta appena. Un saggio di cinema che incanta. Camicia blu, giacca nera, scarpe e calze nere e pantaloni blu. Scorsese elegante bicolore e la “masterclass” al Cinema Ritrovato 2018 di Bologna. Sul set del Teatro Comunale va in scena il valore del ricordo e del restauro, la storia e il senso del cinema. Perché Scorsese è il cinema. E perdersi in questa retorica ovvietà da nostalgici è qualcosa che volevamo ...

Milano. Scendi c’è il Cinema : date ed orari delle proiezioni : Il Municipio 6 di Milano, il Laboratorio di Quartiere Giambellino – Lorenteggio, l’autogestione di Giambellino 146, il comitato di Solari

UBERTO DEGLI SPECCHI - Alla IV edizione delle Giornate del Cinema Italiano a Tunisi : Bertacca ha curato le scenografie , e spesso i costumi, di oltre duecento spettacoli, collaborando con registi come Luca Ronconi, Giancarlo Sepe, Garinei e Giovannini, Peter Del Monte, Giuseppe ...

John Boyega contro gli 'hater' - il messaggio in difesa delle colleghe diventa virale - Cinema - Spettacoli : A John Boyega poco interessa che i fan abbiano pagato un biglietto per vedere Star Wars se poi gli stessi utilizzano i social media per insultare e offendere i suoi colleghi. L'attore, Finn nella ...

L’ordine delle cose - The Square e Directions. Cinema d’autore tra immigrazione - arte e traffico : Corrado è un poliziotto di alto profilo che gestisce per conto del ministero degli Interni le trattative per limitare le partenze dei barconi carichi d’immigrati dalle coste libiche verso l’Italia. Il sottomondo che Andrea Segre ha ricostruito con meticolosità documentaristica alza il velo su un aspetto dirigenziale, quasi spionistico. Forma che siamo abituati a vedere giusto nei film americani. Qui le forze armate nostrane sono in borghese. Si ...